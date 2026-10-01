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Александър Донски продължава към четвъртфиналите на двойки в Порто

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Спорт
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Българинът и Филип Пиечонка отказаха белгийско-индийски тандем.

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Националът на България за Купа "Дейвис" се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 125" в Порто (Португалия) с награден фонд 203 900 евро.

28-годишният българин и Филип Пиечонка (Полша), които са поставени под номер 3, победиха Михаел Геертс (Белгия) и Виджай-Сундар Прашант (Индия) с 6:1, 6:4 за 52 минути на корта.

Донски и Пиечонка спечелиха пет поредни гейма в първия сет, докато във втората част един пробив в третия гейм беше достатъчен, за да стигнат до крайния успех.

Следващите съперници на българина и поляка ще бъдат Ариел Беар (Уругвай) и Джошуа Парис (Великобритания).

С тази победа Александър Донски заработи 25 точки за световната ранглиста на АТП при дуетите, в която заема 84-тото място.

# Александър Донски

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