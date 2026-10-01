Възстановяването на Яник Синер протича по план

Възстановяването на световния номер 1 в мъжкяи тенис Яник Синер протича по план, съобщава Sky Sport Italia.

25-годишният тенисист се е възстановил от възпаление на сухожилие на дясното коляно и тренировките му преминават без усложнения.

Синер се надява да играе на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай, който ще се проведе от 7 до 18 октомври. Той ще вземе окончателно решение в следващите часове.

Италианецът е извън корта от месец юли, след победата си на "Уимбълдън". Той пропусна Откритото първенство на САЩ и други турнири заради травмата на коляното.