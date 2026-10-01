БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кей Нишикори изигра последния си мач в професионалния тенис

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
Спорт
Запази

Японецът отпадна във втория кръг на турнира в Токио.

артур фис каспер рууд кей нишикори започнаха победи australian open
Слушай новината

Бившият номер 4 в световната ранглиста по тенис Кей Нишикори изигра последния си мач в професионалния тенис в първия кръг на домашния турнир от сериите ATP 500 в японската столица Токио, където допусна поражение от втория поставен Франсис Тиафо (САЩ) с 4:6, 4:6.

36-годишният японският ветеран, който е двукратен шампион от надпреварата, получи "уайлд кард" от организаторите, демонстрира типичния си стил на игра в 75-минутния мач и се представи достойно срещу близо десетилетие по-младия Тиафо.

Нишикори върна ранен пробив и изравни до 3:3, но впоследствие загуби три поредни гейма и предаде първия сет. Във втората част Тиафо стигна до брейк за 2:1, а японецът не успя да отвърне до края на срещата, с което приключи 19-годишната му кариера в тениса.

"Много се вълнувам, че играя в Япония, но също знам, че това е последният ми момент. Така че е някак тъжно", заяви Нишикори след двубоя, цитиран от АП.

Нишикори е финалист от Откритото първенство на САЩ през 2014 година и носител на 12 титли от професионалния тур. Той е и първият японец, който проби в топ 10 на мъжкия тенис, а на Олимпийските игри в Рио де Жанейро се превърна в първия японец от близо век, който печели медал в тениса за страната си, стигайки до бронзовото отличие.

Третият поставен Тейлър Фриц (САЩ) отпадна още в първия кръг след поражение от квалификанта Хауме Мунар (Испания) със 7:6(7), 4:6, 3:6 за близо три часа на корта.

В следващия кръг Мунар ще се изправи срещу "щастливия губещ" от квалификациите Жайме Фария (Португалия), който надигра Артър Фери (Великобритания) с 6:4, 3:6, 6:4 за малко над два часа.

Холгер Руне (Дания) загуби първия си мач в Тура на АТП от 11 месеца срещу Кириан Жаке (Франция) с 3:6, 1:6 и не успя да се завърне победоносно. 188-ия в света към момента датчанин е бивш номер 4 в света, но тежката контузия в ахилесовото сухожилие му коства мястото в челната десетка и забави връщането му на корта значително.

Следващият опонент на Жаке ще бъде Лучано Дардери (Италия), който отстрани шестия поставен Каспер Рууд (Норвегия) със 7:6(3), 6:3 за час и 50 минути на корта.

Стефанос Циципас (Гърция), който премина през квалификациите, също се класира напред след успех срещу Томас Мартин Ечевери (Аржентина) с 4:6, 6:3, 6:4, Юго Умбер (Франция) победи петия поставен Брандън Накашима (САЩ) с 6:3, 6:2, докато Иржи Лехечка (Чехия) надигра Зизу Бергс (Белгия) с 6:3, 6:7(3), 6:3.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#тенис турнир в Токио 2026 #Кей Нишикори #Франсис Тиафо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Празник на Божията майка е, на 1 октомври честваме Покров Богородичен
1
Празник на Божията майка е, на 1 октомври честваме Покров Богородичен
Тихомир Безлов за разстрела на Илиян Филипов: Случаят изглежда по-скоро като непрофесионално убийство
2
Тихомир Безлов за разстрела на Илиян Филипов: Случаят изглежда...
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител
3
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме...
Заподозреният за убийството на Филипов е конвоиран в Пловдив
4
Заподозреният за убийството на Филипов е конвоиран в Пловдив
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври
5
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
В Рупите ще бъде отбелязана 115-ата годишнина от рождението на Ванга
6
В Рупите ще бъде отбелязана 115-ата годишнина от рождението на Ванга

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
3
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
4
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
5
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
6
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...

Още от: Тенис

Александър Донски продължава битката за титлата на двойки в Порто
Александър Донски продължава битката за титлата на двойки в Порто
Валерия Гърневска се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на клей за жени във Варна Валерия Гърневска се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на клей за жени във Варна
Чете се за: 01:50 мин.
Луис Боасон продължава към полуфиналите на турнира WTA 125 в Адана Луис Боасон продължава към полуфиналите на турнира WTA 125 в Адана
Чете се за: 01:20 мин.
Цинвън Чжън стартира успешно на тенис турнира от сериите WТА 1000 в Пекин Цинвън Чжън стартира успешно на тенис турнира от сериите WТА 1000 в Пекин
Чете се за: 02:35 мин.
Локомотив СФ ще защитава титлата си срещу НСА на финала на Държавното отборно първенство по тенис за мъже Локомотив СФ ще защитава титлата си срещу НСА на финала на Държавното отборно първенство по тенис за мъже
Чете се за: 01:12 мин.
Александър Зверев започна с победа на тенис турнира в Пекин Александър Зверев започна с победа на тенис турнира в Пекин
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрения за убийството на бизнесмена Илиян Филипов
Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрения за...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Задържаният за убийството в Пловдив – какво се знае за криминалното му минало? Задържаният за убийството в Пловдив – какво се знае за криминалното му минало?
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Демерджиев пред депутатите: Проверяваме всички версии и връзките на Илиян Филипов с различни лица Демерджиев пред депутатите: Проверяваме всички версии и връзките на Илиян Филипов с различни лица
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Помощите заради скъпите горива: Започна изплащането на 50 евро за около 500 000 души – има ли проблеми в страната? Помощите заради скъпите горива: Започна изплащането на 50 евро за около 500 000 души – има ли проблеми в страната?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Путин: Светът преживява опасни времена и не трябва да допусне...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Арестуваха мъж с иранско и британско гражданство заради...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
СПЕЦИАЛНО: Акад. Васил Гюзелев: Пристигането на костите на цар...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ