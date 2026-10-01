Бившият номер 4 в световната ранглиста по тенис Кей Нишикори изигра последния си мач в професионалния тенис в първия кръг на домашния турнир от сериите ATP 500 в японската столица Токио, където допусна поражение от втория поставен Франсис Тиафо (САЩ) с 4:6, 4:6.

36-годишният японският ветеран, който е двукратен шампион от надпреварата, получи "уайлд кард" от организаторите, демонстрира типичния си стил на игра в 75-минутния мач и се представи достойно срещу близо десетилетие по-младия Тиафо.

Нишикори върна ранен пробив и изравни до 3:3, но впоследствие загуби три поредни гейма и предаде първия сет. Във втората част Тиафо стигна до брейк за 2:1, а японецът не успя да отвърне до края на срещата, с което приключи 19-годишната му кариера в тениса.

"Много се вълнувам, че играя в Япония, но също знам, че това е последният ми момент. Така че е някак тъжно", заяви Нишикори след двубоя, цитиран от АП.

Нишикори е финалист от Откритото първенство на САЩ през 2014 година и носител на 12 титли от професионалния тур. Той е и първият японец, който проби в топ 10 на мъжкия тенис, а на Олимпийските игри в Рио де Жанейро се превърна в първия японец от близо век, който печели медал в тениса за страната си, стигайки до бронзовото отличие.

Третият поставен Тейлър Фриц (САЩ) отпадна още в първия кръг след поражение от квалификанта Хауме Мунар (Испания) със 7:6(7), 4:6, 3:6 за близо три часа на корта.

В следващия кръг Мунар ще се изправи срещу "щастливия губещ" от квалификациите Жайме Фария (Португалия), който надигра Артър Фери (Великобритания) с 6:4, 3:6, 6:4 за малко над два часа.

Холгер Руне (Дания) загуби първия си мач в Тура на АТП от 11 месеца срещу Кириан Жаке (Франция) с 3:6, 1:6 и не успя да се завърне победоносно. 188-ия в света към момента датчанин е бивш номер 4 в света, но тежката контузия в ахилесовото сухожилие му коства мястото в челната десетка и забави връщането му на корта значително.

Следващият опонент на Жаке ще бъде Лучано Дардери (Италия), който отстрани шестия поставен Каспер Рууд (Норвегия) със 7:6(3), 6:3 за час и 50 минути на корта.

Стефанос Циципас (Гърция), който премина през квалификациите, също се класира напред след успех срещу Томас Мартин Ечевери (Аржентина) с 4:6, 6:3, 6:4, Юго Умбер (Франция) победи петия поставен Брандън Накашима (САЩ) с 6:3, 6:2, докато Иржи Лехечка (Чехия) надигра Зизу Бергс (Белгия) с 6:3, 6:7(3), 6:3.