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Ема Наваро прекрати преждевременно сезона заради здравословен проблем

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25-годишната американка разкри, че от три години се бори с енергиен дефицит и се надява да се завърне за Australian Open

ема наваро прекрати преждевременно сезона заради здравословен проблем
Снимка: БГНЕС
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Ема Наваро сложи преждевременен край на сезон 2026. Бившата полуфиналистка от Откритото първенство на САЩ разкри, че през последните три години се бори с енергиен дефицит и ще използва оставащите месеци от годината, за да се съсредоточи върху възстановяването си.

25-годишната американка достигна до четвъртфиналите на US Open по-рано през септември, но впоследствие е взела решение да не участва в повече турнири до края на годината.

Наваро обясни в социалните мрежи, че ще работи върху хранителния си режим и лекарствените протоколи, като основната ѝ цел е да възстанови напълно физическото си състояние.

"Научих, че няма нормално тегло на кантара, а крайниците ми са слаби. Прекарвам остатъка от тази година, за да работя върху настройването на протоколите си за лекарства и захранване, така че се надявам да се чувствам отново на 100 процента. Здравето винаги е на първо място“, заяви Наваро.

Американката се надява паузата да ѝ позволи да бъде готова за началото на следващия сезон, като целта ѝ е да се завърне на корта за Откритото първенство на Австралия в началото на 2027 година.

#Ема Наваро

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