ема наваро прекрати преждевременно сезона заради здравословен проблем

Ема Наваро сложи преждевременен край на сезон 2026. Бившата полуфиналистка от Откритото първенство на САЩ разкри, че през последните три години се бори с енергиен дефицит и ще използва оставащите месеци от годината, за да се съсредоточи върху възстановяването си.

25-годишната американка достигна до четвъртфиналите на US Open по-рано през септември, но впоследствие е взела решение да не участва в повече турнири до края на годината.

Наваро обясни в социалните мрежи, че ще работи върху хранителния си режим и лекарствените протоколи, като основната ѝ цел е да възстанови напълно физическото си състояние.

"Научих, че няма нормално тегло на кантара, а крайниците ми са слаби. Прекарвам остатъка от тази година, за да работя върху настройването на протоколите си за лекарства и захранване, така че се надявам да се чувствам отново на 100 процента. Здравето винаги е на първо място“, заяви Наваро.

Американката се надява паузата да ѝ позволи да бъде готова за началото на следващия сезон, като целта ѝ е да се завърне на корта за Откритото първенство на Австралия в началото на 2027 година.