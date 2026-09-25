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Канадка спря Мира Андреева в Сингапур

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Спорт
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Лейла Фернандес се възползва от колебанията на рускинята.

канадка спря мира андреева сингапур
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Водачката в схемата Мира Андреева (Русия) отпадна от шестата поставена Лейла Фернандес (Канада) на четвъртфиналите на тенис турнира на твърда настилка от сериите WTA 500 в Сингапур с награден фонд 1 206 446 долара.

19-годишната рускиня отстъпи с 2:6, 5:7 за час и 33 минути на корта, и вече има три победи срещу две загуби в петте си мача срещу световната номер 5.

Андреева беше колеблива в хода на целия двубой и допусна общо пет пробива, а от своя страна осъществи само два. В първия сет тя навакса брейк пасив и намали до 2:3, но загуби три поредни гейма. Във втората част проби рускинята първа и поведе с 2:1, но впоследствие Фернандес взе четири гейма подред. Андреева все пак успя да изравни до 5:5, но с нов брейк и два поредни гейма канадката си осигури крайния успех.

Така финалистката от Откритото първенство на САЩ през 2021 година Лейла Фернандес ще играе срещу петата поставена Мая Хвалинска (Полша) в спор за място на финала.

Полякинята, финалистка на "Ролан Гарос" по-рано през годината, детронира действащата шампионка и четвърта в схемата Елизе Мертенс (Белгия) с 6:2, 6:2 за час и 28 минути.

"Невъзможно е да играеш добре вяска седмица, така че най-важното е да си постоянен и да работиш, но и да си търпелив. Щастлива съм, че останах търпелива, работих здраво и сега се отплаща. Имах трудни седмици, така че тази победа е много приятна, трябва да призная", заяви Хвалинска в интервюто си след мача.

В другия четвъртфинал от днес Татяна Пророзова (Русия) осъществи обрат срещу Синюй Ван (Китай) с 3:6, 7:5, 6:4 в мач, продължил два часа и 51 минути.

Нейна съперничка в полуфиналната фаза ще бъде победителката от двубоя между седмата поставена Мария Сакари (Гърция) и Талия Гибсън (Австралия).

#тенис турнир в Сингапур 2026 #Мира Андреева #Лейла Фернандес

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