Ива Йович защити титлата си на турнира по тенис в Гуадалахара

Американката Ива Йович защити титлата си на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WТА 500 в Гуадалахара (Мексико) с награден фонд 1 206 446 долара.

На финала втората поставена Йович победи сънародничката си Пейтън Стърнс с 6:4, 6:2 за час и 26 минути на корта и стана шампионка за втора поредна година. Тя не загуби сет по време на цялата надпревара.

„Невероятно е да се върна тук на финала и да бъда с този красив трофей и това сомбреро. Обичам да съм тук. Вие ми дадохте толкова много енергия. Публиката е любимото ми нещо тук, така че ви благодаря много“, каза Йович по време на церемонията по награждаването.

Втората година на Йович в WТА беше доста успешна. Освен че спечели втората си титла в кариерата, 18-годишната американка стигна до още един финал в Хобарт и до първия си четвъртфинал от Големия шлем на Откритото първенство на Австралия през януари, където спечели първата си победа над тенисистка от топ 10 над италианката Жасмин Паолини.