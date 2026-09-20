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Националките на България за „Били Джийн Кинг Къп“ ще участват в турнира по тенис W50 в Пловдив

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Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
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Това е третият турнир през тази година в България от категория W50 от календара на World Tennis Tour.

Националките на България за „Били Джийн Кинг Къп“ ще участват в турнира по тенис W50 в Пловдив
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Всички националки на България, които по-рано през годината спечелиха промоция за Група I на световното отборно първенство „Били Джийн Кинг Къп", ще участват в основната схема на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пловдив.

Мачовете от квалификациите започнаха днес на кортовете на Тенис клуб „Макс Про" зад хангарите на Гребната база.

Директно в основната схема ще играят националките Елизара Янева, Росица Денчева, Лидия Енчева и Денислава Глушкова. Освен тях от основната схема ще започнат още Лиа Картанчева, Ива Иванова, Валерия Гърневска, Елеонора Тонева и Юлия Стаматова.

Осем българки стартират участието си в квалификациите:
Дария Великова – Джулия Адамс (САЩ)
Никол Нунeва – Елена Корокозиди (Гърция)
Виктория Велева – Амелия Пашун (Полша)
Анджелина Костова – Оана Георгета Симион (Румъния)
Беатрис Спасова – Лучие Петружелова (Чехия)
Александра Рангелова – Илинка Далина Амарией (Румъния)
Галена Кръстенова – Дуня Марич (Сърбия)
Мелис Расим – Диана-Йоана Симионеску (Румъния)

Това е третият турнир през тази година в България от категория W50 от календара на World Tennis Tour. Първата надпревара се проведе в Хасково, а вчера Елизара Янева спечели титлата на турнира в Пазарджик.

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