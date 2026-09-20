Националите за Купа Дейвис ще участват в международния тенис турнир на клей от сериите "Чалънджър 75" в Пловдив

Това е четвъртият турнир от сериите ATP Challenger на базата на ТК „Локомотив" в Пловдив.
Националите за Купа Дейвис предвождат българското участие в силния международен турнир по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Пловдив с награден фонд 97 640 евро. Надпреварата започва днес с квалификациите на кортовете на ТК „Локомотив".
Националите Пьотр Нестеров, Иван Иванов, Александър Василев и Илиян Радулов ще започнат директно от основната схема.
Пьотр Нестеров е поставен под номер 8 в схемата и в първия кръг ще играе срещу Карлос Табернер (Испания). Иван Иванов ще стартира с мач срещу седмия поставен Филип Кристиан Жиану (Румъния), Александър Василев срещу шестия Феликс Гил (Великобритания), Илиян Радулов - срещу квалификант.
В квалификациите ще участват четирима българи:
Адриан Андреев – Саба Пурцеладзе (Грузия)
Александър Толев (България) – Себастиан Гима (Румъния)
Джордж Лазаров – Адриан Оетцбах (Германия)
Янаки Милев – Кирил Киватцев (Русия)
Шестима български тенисисти ще стартират в надпреварата на двойки.
Иван Иванов/Даниъл Спасов – Макс Алкала Гури (Испания)/ Иманол Лопес Морильо (Испания)
Янаки Милев/Стефан Попович (Сърбия) – Иван Сабанов (Сърбия)/ Матей Сабанов (Сърбия)
Антъни Генов/Кай Венелт (Германия) – 3-Марио Мансиля Диес (Испания)/Тиаго Перейра (Португалия)
Максим Хорозов/Александър Толев – Макс Алмасан Валиенте (Испания) / Павел Лагутин (Испания)
Това е четвъртият турнир от сериите ATP Challenger на базата на ТК „Локомотив" в Пловдив.