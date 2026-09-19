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Валерия Гърневска се пребори за бронза на европейското до 18 г. в Оберпулендроф

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Спорт
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Българка отстъпи на полуфиналите срещу сръбкиня на австрийска земя.

Валерия Гърневска се пребори за бронза на европейското до 18 г. в Оберпулендроф
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Валерия Гърневска спечели бронзов медал на сингъл при девойките на Европейското лично първенство до 18 г. в Оберпулендорф, Австрия.

17-годишната българка отстъпи на полуфиналите с 3:6, 4:6 пред Лана Вирц (Сърбия) за час и 28 минути игра.

Преди този мач Валерия Гърневска постигна четири последователни победи в турнира.

Така Гърневска донесе първи медал за България от европейско първенство в тази възрастова група след сребърното отличие на Пьотр Нестеров през 2021 година.

Валерия Гърневска и Елеонора Тонева завършиха на пето място в надпреварата на двойки.

Национален треньор на девойките на България е Венцислав Чолаков.

#Валерия Гърневска

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