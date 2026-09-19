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Анна Блинкова достигна до полуфиналите на тенис турнира в Сао Пауло

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
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94-та в света тенисистка записа втория си успех в турнира откакто представлява Франция.

анна блинкова достигна полуфиналите тенис турнира сао пауло
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Анна Блинкова се класира за полуфиналите на WTA 250 в Сао Пауло, записвайки втората си победа откакто придоби френско гражданство.

На четвъртфиналите родената в Москва тенисистка надигра Алина Чарива с 6:4, 7:5.

94-та в света Блинкова достигна до осмия си полуфинал, където ще се изправи срещу 105-та в света испанка Кайтлин Кеведо.

„Много съм щастлива да представям Франция. Очаквах това с нетърпение. Чувствам се французойка от дълго време; живея тук от години и с тези две победи вярвам, че Франция ми носи късмет", заяви 28-годишната Блинкова.

„Ще се насладя на тази победа и след това ще се обадя на треньора си, за да се съсредоточим върху следващия мач”, добави тя.

Блинкова става втората най-добра тенисистка на Франция след Даян Пари (30-та).

В другия полуфинал ще играят испанката Паула Бадоса и аржентинката Надя Подороска. Бадоса се наложи над Мери Стояна (САЩ) след 6:4, 6:2, а Подорска

Записа успех над Сюзан Ламенс от Нидерландия с 7:6 (5), 3:6, 6:3.

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#Анна Блинкова #Паула Бадоса

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