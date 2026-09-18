Илиян Радулов загуби от Холгер Руне и Дания изравни на България за Купа Дейвис

Илиян Радулов загуби втората среща на сингъл срещу бившия №4 в света Холгер Руне в двубоя между България и Дания от Световна група I на световното отборно първенство по тенис за мъже – Купа Дейвис. Така резултатът след първия ден е 1:1 победи.

Двубоят се играе в зала „Royal Stage" в Хилерьод – предградие на Копенхаген, с капацитет 2800 зрители.

21-годишният Радулов отстъпи с 3:6, 3:6 пред Холгер Руне за 88 минути игра.

Радулов изигра много силен мач и показа голямата си класа, но в крайна сметка отстъпи пред звездата на домакините.

Българинът започна отлично и след като спаси три точки за пробив в четвъртия гейм, успя да пробие подаването на датчанина и да поведе с 3:2. За съжаление Радулов загуби следващите четири гейма и отстъпи в първия сет с 3:6.

Радулов беше пробит още в първия гейм на втория сет, а след още един допуснат брейк в края загуби с 3:6.

По-рано днес първата ракета на България Григор Димитров направи обрат и победи с 6:7(2), 6:3, 6:4 Елмер Мьолер.

В събота програмата започва в 13:00 часа с мача на двойки, който противопоставя българския тандем Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек. След това предстоят двубоите на сингъл съответно между първите и вторите ракети на двата отбора. Играе се до три спечелени мача от общо пет срещи. Всички мачове са във формат до два спечелени сета.