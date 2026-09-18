БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Борислав Сандов за обвинението по делото...
Чете се за: 01:57 мин.
Без синя и зелена зона на 22 септември в София
Чете се за: 00:15 мин.
МОН предлага нова роля за зам.-директора: отговорност за...
Чете се за: 03:50 мин.
Бившият екоминистър Борислав Сандов с обвинение по делото...
Чете се за: 01:37 мин.
Трима задържани за опит да придобият имот за над 1 млн....
Чете се за: 01:30 мин.
На първо четене: Парламентът прие нов механизъм за...
Чете се за: 03:45 мин.
Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с...
Чете се за: 05:50 мин.
След Съвета по сигурността: Има сериозни дефицити по...
Чете се за: 03:27 мин.
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще...
Чете се за: 08:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Адриан Андреев и Джордж Лазаров са четвъртфиналисти на сингъл на турнир в Сърбия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази
Адриан Андреев и Джордж Лазаров са четвъртфиналисти на сингъл на турнир в Сърбия
Слушай новината

Адриан Андреев и Джордж Лазаров се класираха за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Златибор (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

25-годишният Андреев спаси два мачбола и победи Рьо Табата (Япония) с 5:7, 6:1, 11:9 за два часа и 13 минути игра.

Българинът изоставаше с 7:9 точки в шампионския тайбрек, но спечели следващите четири точки и стигна до победата.

За място на полуфиналите по-късно днес Андреев ще играе срещу втория поставен Олег Приходко (Украйна).

Другият българин в надпреварата на сингъл – Джордж Лазаров, се наложи с 5:7, 7:6(3), 10:7 над третия поставен Душан Обрадович (Сърбия) за два часа и шест минути.

На четвъртфиналите Лазаров ще играе срещу победителя от мача между Александър Обрио (Франция) и Нико Хипфл (Австрия).

По-късно днес българите Антъни Генов и Алекс Ганчев ще играят на полуфиналите на двойки срещу Олег Приходко (Украйна) и Денис Клок (Рус).

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
1
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....
Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на новата седмица
2
Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на...
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая "Петрохан" още през 2025 г.
3
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая...
Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло Калушев до политиката?
4
Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло...
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над половин милион българи
5
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над...
На Перперикон откриха оръжия и снаряжение на римски легионери
6
На Перперикон откриха оръжия и снаряжение на римски легионери

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
2
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
3
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
4
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
5
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
6
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...

Още от: Български тенис

Леонид Шейнгезихт отстъпи след два тайбрека на четвъртфиналите в Мелиля
Леонид Шейнгезихт отстъпи след два тайбрека на четвъртфиналите в Мелиля
Елизара Янева отново обърна мач и ще защитава титлата си в Пазарджик Елизара Янева отново обърна мач и ще защитава титлата си в Пазарджик
Чете се за: 02:02 мин.
Валерия Гърневска продължава уверено към топ 8 на европейското първенство в Австрия Валерия Гърневска продължава уверено към топ 8 на европейското първенство в Австрия
Чете се за: 01:15 мин.
Валентин Димов: Надявам се да започнем по най-добрия начин Валентин Димов: Надявам се да започнем по най-добрия начин
Чете се за: 01:55 мин.
Григор Димитров: Винаги съм насреща да помагам на момчетата от националния отбор Григор Димитров: Винаги съм насреща да помагам на момчетата от националния отбор
Чете се за: 04:12 мин.
Лидия Енчева и Лиа Каратанчева отпаднаха на четвъртфиналите в Пазарджик Лидия Енчева и Лиа Каратанчева отпаднаха на четвъртфиналите в Пазарджик
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Борислав Сандов за обвинението по делото "Петрохан": Не се притеснявам
Борислав Сандов за обвинението по делото "Петрохан": Не...
Чете се за: 01:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две деца, пътували с него, са ранени Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две деца, пътували с него, са ранени
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Много слънце през уикенда, от вторник температурите падат с 10° Много слънце през уикенда, от вторник температурите падат с 10°
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Снимката "Короната" на българския фотограф Радослав Свирецов спечели първо място в световен конкурс Снимката "Короната" на българския фотограф Радослав Свирецов спечели първо място в световен конкурс
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с отклонени от...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
МОН предлага нова роля за зам.-директора: отговорност за...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Парламентарните избори в Русия започват - ще се гласува три дни без...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Британските депутати се заемат с представянето на страната на...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ