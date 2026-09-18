Адриан Андреев и Джордж Лазаров са четвъртфиналисти на сингъл на турнир в Сърбия

Адриан Андреев и Джордж Лазаров се класираха за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Златибор (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

25-годишният Андреев спаси два мачбола и победи Рьо Табата (Япония) с 5:7, 6:1, 11:9 за два часа и 13 минути игра.

Българинът изоставаше с 7:9 точки в шампионския тайбрек, но спечели следващите четири точки и стигна до победата.

За място на полуфиналите по-късно днес Андреев ще играе срещу втория поставен Олег Приходко (Украйна).

Другият българин в надпреварата на сингъл – Джордж Лазаров, се наложи с 5:7, 7:6(3), 10:7 над третия поставен Душан Обрадович (Сърбия) за два часа и шест минути.

На четвъртфиналите Лазаров ще играе срещу победителя от мача между Александър Обрио (Франция) и Нико Хипфл (Австрия).

По-късно днес българите Антъни Генов и Алекс Ганчев ще играят на полуфиналите на двойки срещу Олег Приходко (Украйна) и Денис Клок (Рус).