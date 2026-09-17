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Победи за Адриан Андреев и Джордж Лазаров на турнир в Сърбия

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Спорт
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Надпреварата е с награден фонд 30 хиляди долара.

адриан андреев отказа без игра полуфинала турнира агадир
Снимка: БТА
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Адриан Андреев се класира за втория кръг на единично на турнира по тенис на червени кортове в Златибор (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

25-годишният софиянец надигра убедително квалификанта Иван Билетич (Босна и Херцеговина) с 6:0, 6:2 за час и 29 минути.

Андреев не допусна нито един пробив, а от своя страна реализира пет, като в хода на мача бе безгрешен при вторите си сервиси и вкара всеки един от тях. Босненецът беше колеблив при посрещането на подаванията на българина и рядко успяваше да стигне до по-дълги разигравания.

Следващият опонент на Адриан Андреев ще бъде победителят от двубоя между осмия поставен Калин Ивановски (Република Северна Македония) и Рьо Табата (Япония).

Другият българин в надпреварата поединично Джордж Лазаров победи с 6:2, 7:5 квалификанта Мак Микович (Словения) за час и 20 минути.

По-късно днес Адриан Андреев ще продължи участието си в четвъртфиналите на двойки с Александър Обрио (Франция) срещу вторите поставени Марко Марич (Франция) и Тадия Радованович (Сърбия).

Също при дуетите българите Антъни Генов и Алекс Ганчев, поставени под номер 3, ще играят срещу Александър Лавръня (Сърбия) и Алекса Опарница (Сърбия).

#Джордж Лазаров # Адриан Андреев

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