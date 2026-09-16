Валерия Гърневска се класира за осминафиналите на сингъл на европейското лично първенство до 18 г. в Австрия

Валерия Гърневска продължава към осминафиналите на сингъл на европейското лично първенство до 18 г. в Оберпулендорф, Австрия.

Гърневска изигра много силен мач и спечели със 7:5, 5:7, 7:6(2) срещу петата поставена Ноелия Манта (Швейцария) за три часа и 51 минути игра. Това е втора поредна победа за Гърневска, която започна директно от втория кръг с успех със 7:5, 6:3 над Мила Котамяки (Финландия).

За място на четвъртфиналите Гърневска ще играе срещу румънката Йоана Сандру.

По-късно днес Гърневска и Елеонора Тонева ще играят във втория кръг на двойки при девойките срещу петите поставени Луиза Белвиз и Луца Калман (Унгария).

При юношите Калоян Шиков загуби във втория кръг с 5:7, 2:6 от втория поставен в схемата Флин Томас (Швейцария) за точно два часа на корта.

Треньори на българските национали са Драгомир Драганов и Венцислав Чолаков.