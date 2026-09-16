БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива...
Чете се за: 02:42 мин.
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
Чете се за: 00:32 мин.
Премиерът Радев за цените на горивата: Правителството...
Чете се за: 10:00 мин.
Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25...
Чете се за: 03:00 мин.
Фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха...
Чете се за: 04:12 мин.
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Чете се за: 00:35 мин.
Високите цени на горивата: От опозицията предлагат да има...
Чете се за: 05:02 мин.
Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лиа Каратанчева продължава към четвъртфиналите на сингъл на международен тенис турнир за жени W50 в Пазарджик

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

По-рано днес националките на България Елизара Янева и Лидия Енчева също се класираха за четвъртфиналите.

Лиа Каратанчева продължава към четвъртфиналите на сингъл на международен тенис турнир за жени W50 в Пазарджик
Слушай новината

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пазарджик с награден фонд 40 000 долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК „Фаворит".

Поставената под №8 в схемата българка разгроми с 6:0, 6:3 Беатрис Зелтина (Латвия) за 71 минути игра.

23-годишната Каратанчева спечели първите осем гейма в мача и без проблеми се класира за четвъртфиналите. Там тя ще играе срещу Ипек Йоз (Турция).

По-рано днес националките на България Елизара Янева и Лидия Енчева също се класираха за четвъртфиналите.

Първата ракета на България при жените Елизара Янева направи обрат и се наложи с 6:7(5), 6:0, 6:3 над италианката Гая Мадуди. Поставената под №1 в схемата Янева ще играе на четвъртфиналите срещу Джулия Адамс (САЩ).

Поставената под №7 в схемата Лидия Енчева победи с 6:4, 6:1 Ана Станкович (Сърбия), а следващата ѝ противничка ще бъде Лоес Ебелинг Конинг (Нидерландия).

Друга родна представителка в лицето на Ива Иванова, която получи "уайлд кард" от организаторите, отстъпи в мача си от втория кръг срещу втората поставена Кайса Хенеман (Швеция) с 4:6, 0:6 за 76 минути.

В надпреварата на двойки българките Рафаела Симеонова и Анджелина Костова отстъпиха на четвъртфиналите с 5:7, 2:6 срещу третите поставени Джулия Адамс (САЩ)/Мерел Хуудт (Нидерландия) за 78 минути на корта.

Свързани статии:

Лидия Енчева достигна до четвъртфиналите на сингъл на международния турнир за жени W50 в Пазарджик
Лидия Енчева достигна до четвъртфиналите на сингъл на международния турнир за жени W50 в Пазарджик
Към четвъртфиналите продължава и Елизара Янева.
Чете се за: 01:35 мин.
Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на W50 турнира в Пазарджик
Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на W50 турнира в Пазарджик
Българската тенисистка постигна победа на родна земя.
Чете се за: 02:27 мин.
#Лиа Каратанчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
1
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
2
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
3
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
4
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
5
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Български тенис

Валерия Гърневска се класира за осминафиналите на сингъл на европейското лично първенство до 18 г. в Австрия
Валерия Гърневска се класира за осминафиналите на сингъл на европейското лично първенство до 18 г. в Австрия
Солидно българско участие на полуфиналите на турнира U16 от Тенис Европа в Пловдив Солидно българско участие на полуфиналите на турнира U16 от Тенис Европа в Пловдив
Чете се за: 02:20 мин.
Леонид Шейнгезихт победи водача в схемата и се класира за втория кръг на тенис турнир в Мелиля Леонид Шейнгезихт победи водача в схемата и се класира за втория кръг на тенис турнир в Мелиля
Чете се за: 01:17 мин.
Лидия Енчева достигна до четвъртфиналите на сингъл на международния турнир за жени W50 в Пазарджик Лидия Енчева достигна до четвъртфиналите на сингъл на международния турнир за жени W50 в Пазарджик
Чете се за: 01:35 мин.
Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на W50 турнира в Пазарджик Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на W50 турнира в Пазарджик
Чете се за: 02:27 мин.
Шест българки излизат на корта в сряда на W50 турнира в Пазарджик Шест българки излизат на корта в сряда на W50 турнира в Пазарджик
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива Михайлова да получи лечение
Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива Михайлова да...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР) За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Икономика, изкуствен интелект, сигурност - основни теми в речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС (ОБЗОР) Икономика, изкуствен интелект, сигурност - основни теми в речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС (ОБЗОР)
Чете се за: 05:52 мин.
По света
Трагедия в кв. "Младост": Откриха 6-годишно дете с прободни рани, бащата също е намерен мъртъв Трагедия в кв. "Младост": Откриха 6-годишно дете с прободни рани, бащата също е намерен мъртъв
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25 години...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
"Ще мога да се качвам и слизам по стълби без парапет":...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Засилва ли Русия атаките по украинската жп инфраструктура?
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ