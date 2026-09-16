Лиа Каратанчева продължава към четвъртфиналите на сингъл на международен тенис турнир за жени W50 в Пазарджик

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пазарджик с награден фонд 40 000 долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК „Фаворит".

Поставената под №8 в схемата българка разгроми с 6:0, 6:3 Беатрис Зелтина (Латвия) за 71 минути игра.

23-годишната Каратанчева спечели първите осем гейма в мача и без проблеми се класира за четвъртфиналите. Там тя ще играе срещу Ипек Йоз (Турция).

По-рано днес националките на България Елизара Янева и Лидия Енчева също се класираха за четвъртфиналите.

Първата ракета на България при жените Елизара Янева направи обрат и се наложи с 6:7(5), 6:0, 6:3 над италианката Гая Мадуди. Поставената под №1 в схемата Янева ще играе на четвъртфиналите срещу Джулия Адамс (САЩ).

Поставената под №7 в схемата Лидия Енчева победи с 6:4, 6:1 Ана Станкович (Сърбия), а следващата ѝ противничка ще бъде Лоес Ебелинг Конинг (Нидерландия).

Друга родна представителка в лицето на Ива Иванова, която получи "уайлд кард" от организаторите, отстъпи в мача си от втория кръг срещу втората поставена Кайса Хенеман (Швеция) с 4:6, 0:6 за 76 минути.

В надпреварата на двойки българките Рафаела Симеонова и Анджелина Костова отстъпиха на четвъртфиналите с 5:7, 2:6 срещу третите поставени Джулия Адамс (САЩ)/Мерел Хуудт (Нидерландия) за 78 минути на корта.