Лидия Енчева достигна до четвъртфиналите на сингъл на международния турнир за жени W50 в Пазарджик

Поставената под номер 7 Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пазарджик с награден фонд 40 000 долара. Енчева победи квалификантката Аня Станкович (Сърбия) с 6:4, 6:1 за час и половина.

Българката изоставаше с 1:3 в първия сет, но спечели пет от следващите шест гейма, за да поведе. Във втората част българката спечели шест поредни гейма.

Енчева ще се изправи за място на полуфиналите срещу победителката в двубоя между представителките на нидерландия Лоес Конинг и квалификантката Антония Стоянов.

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева също се класира за четвъртфиналите на сингъл. Първата ракета на България при жените направи обрат и победи с 6:7(5), 6:0, 6:3 италианката Гая Мадуди за два часа и 32 минути игра.

Друга родна представителка в лицето на Ива Иванова, която получи "уайлд кард" от организаторите, отстъпи в мача си от втория кръг срещу втората поставена Кайса Хенеман (Швеция) с 4:6, 0:6 за 76 минути.

По-късно днес още една българка ще продължи участието си в надпреварата на сингъл - осмата в схемата Лиа Каратанчева ще излезе срещу Беатрисе Зелтина (Латвия).