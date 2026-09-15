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България започна подготовката в Дания преди решаващия сблъсък за Купа "Дейвис“

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Григор Димитров и националите проведоха първа тренировка в Хилерьод, а победа над датчаните ще върне България в Световната група

България започна подготовката в Дания преди решаващия сблъсък за Купа "Дейвис“
Снимка: БТА
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Националният отбор на България по тенис направи първата си тренировка в Дания преди изключително важния сблъсък за Купа "Дейвис“. Българите се запознаха с условията в зала „Royal Stage“ в Хилерьод, където в петък и събота ще се проведат двубоите срещу домакините от Световна група I.

Съоръжението, намиращо се в предградие на Копенхаген, е с капацитет от 2800 зрители. Първите впечатления от условията са положителни, като състезателите и треньорският щаб са останали доволни от състоянието и скоростта на корта.

Залогът в двубоя с Дания е сериозен. При победа България ще си осигури завръщане в Световната група на Купа "Дейвис“, докато поражение ще изпрати националите в битка за оставане в Световна група I през февруари догодина.

Голямото име в състава на капитана Валентин Димов е Григор Димитров, който заема 128-ото място в световната ранглиста на сингъл. В отбора са още Александър Донски, Пьотр Нестеров, Илиян Радулов и Александър Василев.

С националите в Дания е и една от големите надежди на българския тенис – Иван Иванов. Юношеският шампион от „Уимбълдън“ и US Open за 2025 година в момента е №508 в световната ранглиста. Капитанът Валентин Димов разполага с възможност да направи промени в заявения състав до 24 часа преди началото на първия мач.

Окончателните двойки за срещите ще станат ясни след жребия в четвъртък от 12:00 часа българско време. Програмата започва в петък от 17:00 часа, а решителният втори ден в събота е с начало 13:00 часа.

Освен Валентин Димов в българския щаб са помощник-треньорът Тихомир Грозданов, лекарят Георги Попов, масажистът Любомир Панев и нутриционистът Слави Славов.

Пред България предстои един от най-важните отборни мачове за сезона, а първата стъпка в Хилерьод вече е направена – адаптация към условията и подготовка за битката с Дания, която може да върне националите сред най-силните в турнира за Купа "Дейвис“.



#Национален отбор на Дания по тенис #Купа Дейвис 2026 #Национален отбор на България по тенис

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