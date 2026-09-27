Карлос Алкарас победи Тейлър Фриц и допринесе за запазването на преднината на отбора на Европа в „Лейвър Къп“

Карлос Алкарас се намеси решително, за да обърне развоя на събитията в турнира „Лейвър Къп“ с ключова победа над Тейлър Фриц, помагайки на отбора на Европа да поведе със 7:5 след втория ден.

След като отборът на Света започна дневната сесия с два поредни успеха и излезе напред в резултата, имаше опасност серията да нарасне на три победи, когато Фриц навакса изоставане от един сет и стигна до два мачбола. Алкарас обаче показа характер и спечели с 6:3, 4:6, 13:11 в драматичен решителен тайбрек.

Така Карлос Алкарас донесе важните две точки за отбора на Европа пред погледите на Роджър Федерер и Анди Мъри в зала „O2“ в Лондон, а това е едва вторият му турнир след четиримесечно отсъствие заради контузия на китката.

„Много се радвам за победата, защото смятам, че тя беше наистина важна. Предвид това как се развиваше денят, този успех е от голямо значение и би трябвало да вдъхне увереност на отбора“, заяви Алкарас и добави:

„Напускам корта много доволен от всичко, което постигнах, както и от нещата, върху които работих в тренировките.“

Напрежението беше голямо, тъй като малко по-рано Александър Зверев изпусна пълното си превъзходство и загуби от Алекс де Минор с 6:2, 6:7(5), 9:1, дебютантът Лърнър Тиен надви финалиста от „Ролан Гарос“ Флавио Коболи с 6:3, 2:6, 10:7.

Зверев обаче се реваншира за поражението на сингъл, печелейки мача на двойки в тандем с Каспер Рууд срещу Брандън Накашима и Александър Бублик с 6:4, 7:6(7), за да може тимът на Европа за запази преднината си преди финалния ден от демонстративната надпревара днес.