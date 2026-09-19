Григор Димитров се предаде в трилър срещу Холгер Руне и Дания се върна в играта

Домакинът Дания изравни на България на 2:2 победи в двубоя от Световна група I на световното отборно първенство по тенис за мъже - Купа „Дейвис". Срещата се играе в зала „Royal Stage" в Хилерьод - предградие на Копенхаген, с капацитет 2800 зрители.

В четвъртия мач между първите ракети на двете страни Григор Димитров отстъпи пред Холгер Руне с 6:3, 3:6, 6:7(4) за два часа и 24 минути на корта.

Димитров спаси пет точки за пробив в първите се два сервис гейма. Той успя да пробие бившия номер 4 в света за 5:3 и след това затвори сета на собствен сервис с 6:3.

Хасковлията изостана с 0:2 в началото на втория сет, успя да върне пробива за 1:2, но отново загуби подаването си. До края на сета нови брейкове нямаше и след 6:3 Руне изравни резултата.

Димитров не удържа подаването си още в първия гейм на третата част, а след това изостана с 3:5. В този момент българина показа характер, успя да спечели три поредни гейма и да поведе с 6:5. След това се стигна до тайбрек, който българинът обаче загуби с 4:7 точки, след като Руне взе три поредни точки в края.

По-рано днес Александър Донски и Пьотр Нестеров победиха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингилдсен с 4:6, 6:2, 7:6(6) в срещата на двойки и дадоха аванс на България с 2:1.

Така всичко в този драматичен сблъсък ще бъде решено в последния сингъл, за който първоначално са записани Илиян Радулов и Елмер Мьолер.