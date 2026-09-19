БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под...
Чете се за: 16:07 мин.
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на...
Чете се за: 02:12 мин.
Президентът Илияна Йотова: "Петрохан" е една от...
Чете се за: 10:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Леонид Шейнгезихт остана на крачка от титлата на двойки в Испания

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Българският тенисист и Виктор Паганети завършиха като вицешампиони в Мелиля, а Шейнгезихт достигна и до четвъртфиналите на сингъл

леонид шейнгезихт продължава четвъртфиналите двойки реус испания
Снимка: БТА
Слушай новината

Леонид Шейнгезихт завърши като вицешампион в надпреварата на двойки на турнира по тенис на клей в Мелиля, Испания, който е с награден фонд от 15 хиляди евро.

25-годишният българин си партнираше с французина Виктор Паганети, като двамата бяха поставени под №2 в схемата и достигнаха до решителния двубой за трофея.

На финала Шейнгезихт и Паганети се изправиха срещу американеца Матиас Рейняк и представителя на домакините Карлес Рохас. Съперниците им наложиха превъзходство и спечелиха срещата с 6:1, 6:1 след 54 минути игра.

Въпреки поражението във финала Шейнгезихт приключва със силно представяне турнира в Мелиля. Българинът се представи успешно и в надпреварата на сингъл, където достигна до четвъртфиналите.

Шейнгезихт вече има шест титли на двойки в кариерата си от турнири от веригата World Tennis Tour, а представянето в Испания добави още един финал към сметката на 25-годишния българин.



#тенис турнир в Мелиля 2026 #Леонид Шейнгезихт

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две деца, пътували с него, са ранени
1
Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две...
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
2
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
„Уикенд без автомобили“ в София, затварят „Цариградско шосе“ в неделя
3
„Уикенд без автомобили“ в София, затварят...
Антон Кутев за полетите на Пеевски: Нито Демерджиев, нито правителството казва кой е виновен и кой не, това го прави прокуратурата
4
Антон Кутев за полетите на Пеевски: Нито Демерджиев, нито...
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
5
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов сезон?
6
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов...

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
2
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
3
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
4
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
5
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
6
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър

Още от: Български тенис

Елизара Янева защити титлата си в Пазарджик след драматичен трисетов финал
Елизара Янева защити титлата си в Пазарджик след драматичен трисетов финал
Илиян Радулов загуби от Холгер Руне и Дания изравни на България за Купа Дейвис Илиян Радулов загуби от Холгер Руне и Дания изравни на България за Купа Дейвис
Чете се за: 02:00 мин.
Антъни Генов и Алекс Ганчев ще спорят за титлата на двойки на турнир в Сърбия Антъни Генов и Алекс Ганчев ще спорят за титлата на двойки на турнир в Сърбия
Чете се за: 00:57 мин.
Григор Димитров се завърна с победа за България в Купа Дейвис Григор Димитров се завърна с победа за България в Купа Дейвис
Чете се за: 01:37 мин.
Леонид Шейнгезихт ще спори за титлата на двойки в Мелиля Леонид Шейнгезихт ще спори за титлата на двойки в Мелиля
Чете се за: 01:20 мин.
Валерия Гърневска спаси два мачбола и си осигури медал от eвропейското до 18 години Валерия Гърневска спаси два мачбола и си осигури медал от eвропейското до 18 години
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Чете се за: 16:07 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: "Петрохан" е една от най-кървящите рани на нас като общество Президентът Илияна Йотова: "Петрохан" е една от най-кървящите рани на нас като общество
Чете се за: 10:45 мин.
У нас
Трима служители на община Кърджали, сред които и зам.-кмет, са задържани Трима служители на община Кърджали, сред които и зам.-кмет, са задържани
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Ключови регионални избори в Германия: „Алтернатива за Германия“ иска по-малко Брюксел и край на защитната стена Ключови регионални избори в Германия: „Алтернатива за Германия“ иска по-малко Брюксел и край на защитната стена
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Проверки на НАП: Данъчните на инспекции в казина и игрални зали
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Чудотворна светиня във Варна: Поклонение пред частица от Честния...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
САЩ и Дания се разбраха за Гренландия: Вашингтон ще гарантира...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Втори ден се провеждат парламентарни избори в Русия
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ