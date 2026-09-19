Леонид Шейнгезихт остана на крачка от титлата на двойки в Испания

Леонид Шейнгезихт завърши като вицешампион в надпреварата на двойки на турнира по тенис на клей в Мелиля, Испания, който е с награден фонд от 15 хиляди евро.

25-годишният българин си партнираше с французина Виктор Паганети, като двамата бяха поставени под №2 в схемата и достигнаха до решителния двубой за трофея.

На финала Шейнгезихт и Паганети се изправиха срещу американеца Матиас Рейняк и представителя на домакините Карлес Рохас. Съперниците им наложиха превъзходство и спечелиха срещата с 6:1, 6:1 след 54 минути игра.

Въпреки поражението във финала Шейнгезихт приключва със силно представяне турнира в Мелиля. Българинът се представи успешно и в надпреварата на сингъл, където достигна до четвъртфиналите.

Шейнгезихт вече има шест титли на двойки в кариерата си от турнири от веригата World Tennis Tour, а представянето в Испания добави още един финал към сметката на 25-годишния българин.







