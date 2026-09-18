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Леонид Шейнгезихт ще спори за титлата на двойки в Мелиля

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Спорт
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Българинът и французинът Виктор Паганети записаха чиста победа на полуфиналите и са на крачка от трофея на турнира в Испания

леонид шейнгезихт класира финала двойки турнир тенис тайван
Снимка: БФ Тенис
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Леонид Шейнгезихт се класира за финала на двойки на турнира на клей в Мелиля, Испания, с награден фонд 15 хиляди евро. 25-годишният българин и неговият партньор Виктор Паганети от Франция продължиха успешното си представяне с победа в два сета.

Поставените под №2 Шейнгезихт и Паганети се наложиха над четвъртите в схемата представители на домакините Марио Арсе Фернандес и Естебан Талавера Кортес с 6:4, 6:4. Срещата продължи 82 минути.

Българо-френският тандем успя да затвори и двата сета с еднакъв резултат и така си осигури място в решителния двубой за трофея.

На финала Шейнгезихт и Паганети ще се изправят срещу Матиас Рейняк от САЩ и Карлес Рохас от Испания.

За българския тенисист това ще бъде възможност да прибави още един трофей към колекцията си. До момента Шейнгезихт има шест титли на двойки в кариерата си от турнирите във веригата World Tennis Tour.

По-рано през деня 25-годишният българин приключи участието си на сингъл в Мелиля, след като отпадна на четвъртфиналите.

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#тенис турнир в Мелиля 2026 #Леонид Шейнгезихт

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