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Валентин Димов: Надявам се да започнем по най-добрия начин

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Спорт
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Капитанът на България за Купа Дейвис сподели очакванията си за предстоящия дуел с Дания.

Валентин Димов
Снимка: БФ Тенис
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Капитанът на България за Купа Дейвис Валентин Димов остана доволен от жребия за мача срещу Дания, който ще започне с двубоя на Григор Димитров в откриващата среща на сблъсъка.

– Как ви се видя жребият? Не е нещо неочаквано за вас, но все пак по този начин се определиха първите две срещи.
– Да, ние си говорихме с колегите през последните два-три дни, че именно така искаме да бъде жребият. Така че се падна Григор Димитров да започне първата среща. Щастливи сме от този жребий и от този развой и се надяваме да започнем по най-добрия начин.

– Илиян Радулов готов ли е да се изправи срещу Холгер Руне? Това ще бъде доста сериозно препятствие за него, въпреки че Руне е контузен и се завръща в света на тениса.
– Да, но Руне е сериозен играч, който е показал много добри резултати през времето, в което е играл преди контузията. Но всички сме убедени, че Илиян има възможност и има огромно желание да се включи в мача. Убедени сме, че може да се справи и да постигнем победа и в този мач.

– В самото развитие на мачовете може ли да взимате различни решения от тези, които първоначално сте заложили? Ще предприемате ли такива тактически промени спрямо състава?
– Разбира се. Няколко възможни варианта сме разиграли и сме ги коментирали. С оглед на това, че доста възможности могат да се случат, разбира се, че ще предприемем някакви промени в зависимост от резултата.

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#Купа Дейвис 2026 #Валентин Димов

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