БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със...
Чете се за: 01:07 мин.
Студен душ през октомври за жители на кв....
Чете се за: 02:07 мин.
Канада приветства идеята за асоциирано членство в ЕС
Чете се за: 04:10 мин.
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на...
Чете се за: 01:37 мин.
Премиерът Радев към олимпийците: Бъдете все така златни,...
Чете се за: 05:32 мин.
Премиерът Радев: България е в центъра на политическия...
Чете се за: 03:15 мин.
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен...
Чете се за: 09:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Григор Димитров: Винаги съм насреща да помагам на момчетата от националния отбор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
Спорт
Запази

Бившият №3 в света се завръща в състава за първи път от 11 години.

Григор Димитров и Холгер Руне
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще открие двубоя за Купа Дейвис срещу Дания утре с мач срещу втората ракета на домакините Елмер Мьолер. Това ще бъде първо участие в отборния турнир за Димитров от 11 години насам. Ето какво заяви българинът на пресконференцията след жребия:

– Как взехте решението отново да се присъедините към националния отбор?
– За момента реших, че не просто искам да играя, а искам да прекарам време с момчетата, да се запозная с тях по-добре и да бъдем заедно на корта. Както казах, не съм на този етап заради някаква конкретна причина. Имах и доста различни здравословни проблеми и просто нямах достатъчно време. Но ето ни тук – гледаме напред и започваме.

– Сега по-добре ли сте от здравословна гледна точка?
– Да, със сигурност съм по-добре. Но винаги гледаш на нещата по различен начин. Цялата ми година беше доста смесена, с много различни емоции. В момента съм добре. Не искам да казвам повече нищо друго, но се стараем, искаме и продължаваме напред. Всички момчета са в отлична форма и настроение. Това вероятно е хубаво да се види. Да, надяваме се, че ще имаме успех в мача срещу Дания.

– Как премина първата ви комуникация с момчетата? Всички те очакваха с голямо нетърпение.
– Вижте, чудесно е. Когато съм виждал момчетата, винаги сме прекарвали време заедно и ни е било добре. Чакаме първата тренировка днес. Трябва да поиграем, да усетим настилката и да видим момчетата на корта, да усетим нивото им и как се чувстват.

– Ще бъдете ли до тях и извън корта?
– Винаги съм тук. Ако имат нещо, за което искат да говорим или да споделят, мога да им дам идеи или каквото е необходимо. Винаги съм насреща. За мен това също е много ценно преживяване.

– Предстои ви първи мач с Мьолер. Познавате ли добре този състезател? Какво очаквате от мача?
– Да, не е за първи път, така че знам какво да очаквам. Виждал съм го няколко пъти, дори сме тренирали заедно. Винаги е различно, когато играеш като гост пред тяхната публика. Със сигурност отговорността е малко по-голяма, има и потенциално повече тежест заради публиката и всичко останало. Но това е част от играта и точно затова харесвам това, което правим. Искам просто да се концентрирам върху моята страна на играта.

– Как се чувствате физически преди мача?
– Имах някои малки проблеми, за които не искам да говоря в подробности, но като цяло се чувствам добре. Надявам се тялото ми да издържи и всичко да бъде наред.

– Трябва ли да внимавате специално с Холгер Руне? Той всъщност имаше тежък период.
– Няколко пъти сме тренирали заедно в Монако. Със сигурност не е лесно. Има разлика в зависимост от възрастта и контузиите, които си имал. Нямам никакво съмнение, че ще се върне обратно в кариерата си. Може би това ще стане доста по-бързо, отколкото всички си мислят, но периодът не е приятен. Самият период беше по-дълъг. Той ту спираше, ту продължаваше, имаше прекъсвания. Но вярвам, че ще успее да се върне.

Свързани статии:

Григор Димитров открива мача между България и Дания за Купа Дейвис
Григор Димитров открива мача между България и Дания за Купа Дейвис
Първата ракета на България ще се изправи срещу Елмер Мьолер.
Чете се за: 02:45 мин.
Иван Тиков: Участието на Григор ще даде много мотивация на нашия отбор
Иван Тиков: Участието на Григор ще даде много мотивация на нашия отбор
Той ще вземе участие в толкова срещи, колкото ни е необходимо,...
Чете се за: 06:32 мин.
#Купа Дейвис 2026 #Григор Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
1
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Над 12 трилиона тона лед от Гренландия и Антарктида се стопиха в рамките на 47 години
2
Над 12 трилиона тона лед от Гренландия и Антарктида се стопиха в...
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
3
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен Йорданов за случая "Петрохан"?
4
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен Йорданов...
България затвърди мястото си в световната ранглиста след успеха над лидера Полша
5
България затвърди мястото си в световната ранглиста след успеха над...
Бленджини: Много труден, много тежък мач за нас
6
Бленджини: Много труден, много тежък мач за нас

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
2
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
3
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
4
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
6
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...

Още от: Български тенис

Валентин Димов: Надявам се да започнем по най-добрия начин
Валентин Димов: Надявам се да започнем по най-добрия начин
Лидия Енчева и Лиа Каратанчева отпаднаха на четвъртфиналите в Пазарджик Лидия Енчева и Лиа Каратанчева отпаднаха на четвъртфиналите в Пазарджик
Чете се за: 01:42 мин.
Победи за Адриан Андреев и Джордж Лазаров на турнир в Сърбия Победи за Адриан Андреев и Джордж Лазаров на турнир в Сърбия
Чете се за: 01:35 мин.
Елизара Янева се класира за полуфиналите на W50 турнира в Пазарджик Елизара Янева се класира за полуфиналите на W50 турнира в Пазарджик
Чете се за: 01:15 мин.
Григор Димитров открива мача между България и Дания за Купа Дейвис Григор Димитров открива мача между България и Дания за Купа Дейвис
Чете се за: 02:45 мин.
Валерия Гърневска се класира за осминафиналите на сингъл на европейското лично първенство до 18 г. в Австрия Валерия Гърневска се класира за осминафиналите на сингъл на европейското лично първенство до 18 г. в Австрия
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Скъпите горива: Опозицията поиска спешни мерки, властта обеща антикризисен пакет до края на седмицата (ОБЗОР)
Скъпите горива: Опозицията поиска спешни мерки, властта обеща...
Чете се за: 04:22 мин.
Политика
Цените на дизела и бензина: Шофьори ограничават пътуванията си, браншът предупреждава за ново поскъпване Цените на дизела и бензина: Шофьори ограничават пътуванията си, браншът предупреждава за ново поскъпване
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая "Петрохан" още през 2025 г. От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая "Петрохан" още през 2025 г.
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Омбудсманът сезира министъра на енергетиката – хиляди...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Канада приветства идеята за асоциирано членство в ЕС
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Предложение – без социални мрежи за деца под 13 години в...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ