Елизара Янева се класира за полуфиналите на W50 турнира в Пазарджик

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева продължава успешно защитата на титлата си от миналата година на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пазарджик с награден фонд 40 000 долара.

Първата ракета на България при жените Елизара Янева направи обрат и се наложи с 4:6, 6:2, 6:0 над Джулия Адамс (САЩ) за час и 53 минути игра.

Поставената под №1 в схемата българка навакса един ранен пробив в първия сет, но загуби отново подаването си в седмия гейм, а с това и сета с 4:6. След това 19-годишната българка показа по-голямата си класа и даде само два гейма на американката в следващите два сета.

За място на финала Янева ще играе срещу победителката от мача между осмата поставена в схемата българка Лия Каратанчева и Ипек Йоз (Турция).

Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на базата на ТК „Фаворит".