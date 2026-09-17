БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев към олимпийците: Бъдете все така златни,...
Чете се за: 05:32 мин.
Премиерът Радев: България е в центъра на политическия...
Чете се за: 03:15 мин.
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен...
Чете се за: 09:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Елизара Янева се класира за полуфиналите на W50 турнира в Пазарджик

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Българската тенисистка продължава защитата на титлата си.

Елизара Янева
Снимка: БТА
Слушай новината

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева продължава успешно защитата на титлата си от миналата година на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пазарджик с награден фонд 40 000 долара.

Първата ракета на България при жените Елизара Янева направи обрат и се наложи с 4:6, 6:2, 6:0 над Джулия Адамс (САЩ) за час и 53 минути игра.

Поставената под №1 в схемата българка навакса един ранен пробив в първия сет, но загуби отново подаването си в седмия гейм, а с това и сета с 4:6. След това 19-годишната българка показа по-голямата си класа и даде само два гейма на американката в следващите два сета.

За място на финала Янева ще играе срещу победителката от мача между осмата поставена в схемата българка Лия Каратанчева и Ипек Йоз (Турция).

Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на базата на ТК „Фаворит".

#Елизара Янева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
1
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Над 12 трилиона тона лед от Гренландия и Антарктида се стопиха в рамките на 47 години
2
Над 12 трилиона тона лед от Гренландия и Антарктида се стопиха в...
Започнало е отчуждаването на 21 имота за достъп до Националната детска болница
3
Започнало е отчуждаването на 21 имота за достъп до Националната...
Бленджини: Много труден, много тежък мач за нас
4
Бленджини: Много труден, много тежък мач за нас
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
5
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
България затвърди мястото си в световната ранглиста след успеха над лидера Полша
6
България затвърди мястото си в световната ранглиста след успеха над...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
2
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
3
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
4
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
5
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Тенис

Григор Димитров открива мача между България и Дания за Купа „Дейвис“
Григор Димитров открива мача между България и Дания за Купа „Дейвис“
Шесткратният шампион в Пекин Новак Джокович се завръща в турнира Шесткратният шампион в Пекин Новак Джокович се завръща в турнира
Чете се за: 01:40 мин.
Валерия Гърневска се класира за осминафиналите на сингъл на европейското лично първенство до 18 г. в Австрия Валерия Гърневска се класира за осминафиналите на сингъл на европейското лично първенство до 18 г. в Австрия
Чете се за: 01:12 мин.
Шарлът ще приеме Финалите на WTA от 2027 г. Шарлът ще приеме Финалите на WTA от 2027 г.
Чете се за: 03:57 мин.
Солидно българско участие на полуфиналите на турнира U16 от Тенис Европа в Пловдив Солидно българско участие на полуфиналите на турнира U16 от Тенис Европа в Пловдив
Чете се за: 02:20 мин.
Лиа Каратанчева продължава към четвъртфиналите на сингъл на международен тенис турнир за жени W50 в Пазарджик Лиа Каратанчева продължава към четвъртфиналите на сингъл на международен тенис турнир за жени W50 в Пазарджик
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев към олимпийците: Бъдете все така златни, България има нужда от вашия успех и устрем
Премиерът Радев към олимпийците: Бъдете все така златни, България...
Чете се за: 05:32 мин.
Политика
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Наталия Ефремова: Пакетът от мерки заради високите цени на горивата ще бъде обявен до края на седмицата Наталия Ефремова: Пакетът от мерки заради високите цени на горивата ще бъде обявен до края на седмицата
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Заради горящо ремарке спряха движението на АМ "Марица" в посока ГКПП „Капитан Андреево“ Заради горящо ремарке спряха движението на АМ "Марица" в посока ГКПП „Капитан Андреево“
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
София празнува - тържествен водосвет, отличия за заслужили личности...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Дизелът във Франция стигна 2,2 евро за литър, властите удължават...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Тръмп за предложението за „асоциирано членство“ на...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Проливни дъждове връхлетяха Испания, мъж загина край Барселона...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ