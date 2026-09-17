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Започна Националното съвещание на МВР за предстоящите избори

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Започна съвещанието на ръководството на Министерството на вътрешните работи. На него трябва да се определят задачите за предстоящите президентски избори. В срещата са поканени премиерът Румен Радев и и.ф. главният прокурор Ваня Стефанова.

В съвещанието участват и министърът на МВР Иван Демерджиев, както и шефът на ДАНС. Основната тема е подготовката и осигуряването за провеждането на президентските избори, които се очакват по-късно през октомври. На съвещанията са и шефовете на областните дирекции.

Вижте повече в прякото включване на Виктор Борисов.

#национално съвещание #избори #МВР

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