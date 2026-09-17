БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев: България е в центъра на политическия...
Чете се за: 03:15 мин.
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен...
Чете се за: 09:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ДУНАВ В ПЛЕН НА СУШАТА

До минус 128 см падна нивото на река Дунав при Русе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Запази
дунав отдръпна българския бряг речното корито видин пресъхна снимки
Слушай новината

Нивото на Дунав при Русе е минус 128 сантиметра, като през последното денонощие е отчетено минимално понижение. Спад между 1 и 2 сантиметра е регистриран и при Силистра.

Данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ показват, че най-съществено е повишението при Ново село – със 7 сантиметра. При Лом и Оряхово нивото се е повишило с по 2 сантиметра. Без промяна остават стойностите при Никопол и Свищов.

Към момента няма данни за заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път, съобщават от дирекция „Речен надзор“. Остават в сила ограниченията за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав.

Хидроложката обстановка по реката продължава да е усложнена.

#ниското ниво на река Дунав #Русе #Дунав

Водещи новини

Премиерът Радев: България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа
Премиерът Радев: България е в центъра на политическия разговор за...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Еврокомисарят Марта Кос пред БНТ: Очакваме Северна Македония да впише българите в конституцията си, за да върви напред към ЕС Еврокомисарят Марта Кос пред БНТ: Очакваме Северна Македония да впише българите в конституцията си, за да върви напред към ЕС
Чете се за: 08:37 мин.
По света
Патриарх Даниил за Деня на София: Нашият град носи името на Божията премъдрост, това е велика чест и отговорност Патриарх Даниил за Деня на София: Нашият град носи името на Божията премъдрост, това е велика чест и отговорност
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Прокуратурата разследва финансови операции около хижа...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен Йорданов...
Чете се за: 09:57 мин.
У нас
Симеон Дянков: Възможно е дефицитът за 2027 г. да е под 3%
Чете се за: 08:10 мин.
У нас
До минус 128 см падна нивото на река Дунав при Русе
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ