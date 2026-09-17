Войната в Украйна: Ще бъде ли постигнато енергийно примирие

Най-малко 12 души са ранени, сред които и деца, при руски удари срещу Киев тази нощ. Кметът на украинската столица Виталий Кличко заяви, че са ударени жилищна и офис сграда. По-рано говорителят на украинското Външно министерство Георгий Тихий съобщи, че Украйна е готова за енергийно примирие с Русия. Тихий призова Москва да представи списък с обектите.

Украйна настоява да бъде забранено използването на всякакви оръжия срещу енергийни обекти. От Кремъл вече определиха постигането на "енергийно примирие" като "добра идея", но поставят условия.

Москва настоява за гаранции за безопасност на търговското корабоплаване и отмяна на санкциите върху износа на руски петрол и газ. Тихий заяви още, че украински и американски екипи работят по подготовката на среща между президентите на Украйна и Съединените щати.

По-рано Володимир Зеленски заяви, че се надява да се срещне с Доналд Тръмп следващата седмица в Ню Йорк.