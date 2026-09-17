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МВР се събира на Национално съвещание за предстоящите избори

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Снимка: Десислава Кулелиева
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Ръководството на МВР се събира на Национално съвещание днес. На него основна тема ще бъде организацията на дейността на МВР по подготовката и провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент.

Вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов ще поставят основните задачи пред структурите на ведомството.

Очаква се на Националното съвещание да присъстват премиерът Румен Радев, изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев.

#национолно съвещание #избори #МВР

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