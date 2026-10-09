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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Какво пише в световния печат за България след атаката с дронове срещу кораби в Черно море?

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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България е сред значимите европейски теми в международния новинарски поток на 7 октомври 2026 г. ден след атаката с въздушни и морски дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона издирването на екипажа на потъналия кораб „Алфа Уатан“ е прекратено.

Новината е отразена от "Ройтерс", „Гардиън“, „Фокс нюз“, „Евронюз“, „Бизнес нюз ендърли“ и редица балкански медии.

В американската и западноевропейската преса акцентът пада върху разширяването на риска за гражданското корабоплаване.

Балканските медии поставят събитията в по-пряк контекст — сигурността на региона и приближаването на войната до териториите на държави от НАТО.

"Ройтерс": България влиза в новата география на войната

"Ройтерс" съобщава днес, че България е прекратила издирването на екипажа на кораба, потънал след удар с дрон на около 70 морски мили от българския бряг.

Вицeадмирал Румен Николов е цитиран с думите:

„Няма следи от моряците от първия кораб и няма да има.“

"Ройтерс" отбелязва откриването на лодка, три спасителни сала и части от оборудването на кораба.

Агенцията внимателно разграничава установените факти от политическите твърдения. Украинският президент Володимир Зеленски обвинява Русия за атаката, докато българският премиер Румен Радев посочва, че произходът на дроновете все още не е установен.

Тази предпазливост присъства последователно в международното отразяване.

Американските медии: Удар по корабоплаването в зона на НАТО

В американските медии българският случай е представен преди всичко през неговото географско и стратегическо значение. „Фокс нюз“ определя атаката като координирана операция от въздуха и морето и оценява действията на Русия като „поредно повишаване на залога“.

За американската публика съществен е фактът, че атаката е извършена в изключителната икономическа зона на държава от НАТО, далеч от непосредствената линия на фронта в Украйна.

Така България се появява не просто като черноморска държава, а като част от новата зона на риск около войната.

„Гардиън“: Българският случай в европейската сигурност

Британският „Гардиън“ включва прекратяването на издирването в ежедневната си хроника на войната между Русия и Украйна.

Българският случай е поставен редом до руските удари срещу Украйна, атаките срещу корабоплаването и реакциите на НАТО. Това е характерен подход за западноевропейската преса — инцидентът край България е представен не като изолиран български епизод, а като част от разширяващата се картина на сигурността в Черно море.

„Евронюз“: Търговските кораби стават мишена

„Евронюз“ включва на 7 октомври атаките срещу кораби край България и Румъния сред водещите европейски теми. Медията цитира оценката на българския премиер, че атаката е „абсолютно неприемлива“.

В същия европейски контекст председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заявява: „Търговски кораби — и невинни екипажи — са превръщани в мишени, като вече има загубени човешки животи в морето.“

Така българският случай вече присъства в европейския разговор за защитата на гражданското корабоплаване.

Балканският прочит: войната се приближава

Регионалните медии поставят атаката край България редом с инцидента с търговски кораб край Румъния.

Гръцкият „Евронюз“ включва двата случая в сутрешния си обзор, а други гръцки медии акцентират върху безрезултатното издирване на екипажа на потъналия кораб.

Цитиран е Румен Николов: „Няма следи от моряците.“

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