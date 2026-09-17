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Слънчево с максимални температури между 26° и 31°

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В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост.

Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10° и 15°, за София – около 10°. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони и временно умерен източен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София – около 27°.

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. Слаб дъжд ще превали по южното крайбрежие. През деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°.

Температурата на морската вода е 23° - 24°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра – около 12°.

В петък и събота ще бъде слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Температурите ще се повишат с градус-два.

В неделя също ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността, в следобедните часове купеста и купесто-дъждовна и на повече места ще превали и прегърми.

В началото на следващата седмица с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд. Временно интензивни, придружени с гръмотевици ще са в Западна и Централна Северна България. Повишава вероятността на места да са значителни по количество.

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