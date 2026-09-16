Томас Райс сам предложил да му удържат неустойката към Лудогорец от заплатата

Президентът на Трабзонспор Еругрул Доган разкри подробности около привличането на Томас Райс за нов треньор на турския клуб. Бившият наставник на Лудогорец вече е в Турция, а официалното му представяне се очаква днес.

Доган разкри и любопитен детайл около раздялата на Райс с Лудогорец. Трабзонспор трябва да плати около 1 милион евро компенсация за прекратяването на договора на германския специалист, но сумата ще бъде приспадната от бъдещото му възнаграждение в турския клуб – по негово собствено желание.

Райс ще подпише договор за 1+1 години, като вместо първоначално договорените около 1,5 милиона евро годишно ще получава приблизително 1 милион евро.

„Имаше треньори, които поставяха много големи финансови изисквания. В Самсунспор Томас Райс караше отбора да играе много добър футбол. Смятам, че въпреки ограничения си състав свърши отлична работа. Това привлече вниманието ни. Свързахме се с клуба му - Лудогорец, а след това разговаряхме и със самия него. Процесът беше бърз и искрен. Той каза: „Няма да обсъждам нищо, в момента, в който ме повикате, ще дойда“. Каза също, че съставът е ценен и че в него има важни играчи“, разказа Доган.

Президентът на Трабзонспор допълни, че други чуждестранни специалисти са поставяли значително по-високи финансови изисквания и са настоявали за по-дълги договори.

„Всички останали чуждестранни треньори казваха, че ще дойдат след паузата за националните отбори. Искаха тригодишни договори и, разбира се, много сериозни неустойки. Постоянното обсъждане на тези неща ме изморява. Но нашият треньор - Томас Райс, дори когато чу размера на неустойката си в Лудогорец, ни каза: „Удръжте цялата сума на неустойката от моята заплата“. Той щеше да получава заплата от около 1,5 милиона, но сега ще получава около 1 милион“, заяви Доган.



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