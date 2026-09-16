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"Срам за Европа и всички останали": Шок и сълзи в Косово след присъдата на Хашим Тачи

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Снимка: ЕПА/БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Бившият президент на Косово Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор за престъпления по време на войната за независимост на Косово от Сърбия през 90-те. Трима негови сподвижници отговаряха по сходни обвинения и получиха съответно 25, 18 и 13 години зад решетките. Конфликтът в Косово взе 13 000 жертви, 11 000 от които етнически албанци.

След 3-годишен процес трибуналът в Хага призна 58-годишния Тачи за виновен за убийства, незаконни арести, изтезания и жестоко отношение. Редица други обвинения не бяха доказани. Обвинението искаше 45 години затвор и за четиримата подсъдими.

Съдия Чарлз Смит: „Съдебният състав ви осъжда на обща присъда от 25 години затвор с приспадане на излежаното време. Г-н Тачи, може да седнете“.

Тачи е съосновател на Армията за освобождение на Косово и първи премиер на страната след обявяване на независимостта през 2008 г. По-късно стана президент, но подаде оставка през 2020 г., за да отговаря по обвиненията в Хага. Смятан е за герой в Косово, където присъдата предизвика шок и сълзи.

Мексиде Бекики, жителка на Прищина: „Срам за Европа и всички останали. Те осъдиха Косово“.

Тахир Битики, пенсионер от Прищина: „Този съд е всичко друго, но не и съд. Това е расистки съд. От самото начало е командван от Русия и Сърбия, но и от косовски шпиони. Този процес беше не за справедливост, а за политика“.

Стотици привърженици на Тачи бяха и пред съда в Хага.

Ружди Кероли, привърженик на Хашим Тачи: „Много сме разочаровани. Не мисля, че присъдата е правилна. Армията за освобождение на Косово се бореше за нашата свобода. Как е възможно борци за свобода да бъдат престъпници?“

Войната в Косово започна като вътрешен етнически конфликт между албанското мнозинство и сръбските сили за сигурност след отнемане на автономията на тогавашната сръбска провинция. Опитът за мирна съпротива на етническите албанци, начело с Ибрахим Ругова, не дава резултат и се стига до въоръжена борба и появата на Армията за освобождение на Косово.

През март 1999 г. НАТО нанесе въздушни удари, принудили силите на Белград да напуснат провинцията. Белград и до днес не признава независимостта, остава и противопоставянето със сръбското малцинство, концентрирано в Косовска Митровица, където има мироопазваща мисия на НАТО. През 2003 г. за Тачи нещата изглеждат различно.

Хашим Тачи (кадри от филма на БНТ „Гласът на кръвта“ – 2003 г.): „Косово не може да се федерализира. В Косово не може да има анклави, не може да има паралелни институции. Косово си има собствени институции, в които са включени всички – цялата косоварска общност“.

Като президент Тачи се стреми към нормализация на отношенията със Сърбия:

Хашим Тачи (архив на БНТ, 2016 г.): „Трябва да изградим добри съседски отношения, да засилим сътрудничеството, да създадем условия за помирение между нашите държави, нашите общества, защото само чрез помирение можем да продължим напред в икономиката, в създаването на нови работни места, в създаването на добър живот и перспектива за региона. Защото добрите съседски отношения между Косово и Сърбия имат влияние върху целия регион."

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Сега Косово е в дълбока институционална криза. След три предсрочни вота за година и половина, едва преди три дни парламентът одобри ново правителство на досегашния премиер Албин Курти. Парламентът все още не може да избере нов президент.

#шок и сълзи #Косово #Хага #Хашим Тачи #присъда

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