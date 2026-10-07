Косово избра нов парламент

Парламентът на Косово избегна поредни избори, като избра икономистката Юстина Широка-Пула за президент на страната. Гласуването започна малко преди полунощ местно време, когато изтичаше крайният срок за избора. При провал парламентът трябваше да се разпусне автоматично и да бъдат насрочени нови парламентарни избори – четвъртите за последните две години.

Широка-Пула получи 81 гласа при необходими 80. Правителството на Албин Курти успя да осигури нужното мнозинство за избора ѝ, след като одобри законопроект за намаляване на правомощията на базирания в Хага Специален съд за Косово.

Миналия месец съдът осъди бившия президент Хашим Тачи и още трима души на общо 81 години затвор за военни престъпления, извършени по време на насилственото отделяне на територията от Сърбия през 1998–1999 г. Присъдата предизвика протести.

В понеделник полицията използва сълзотворен газ и водно оръдие, за да разпръсне демонстранти, които настояваха промените да бъдат одобрени.

Президентската длъжност в Косово е предимно церемониална, но често е била източник на политическа нестабилност, тъй като за избора на президент е необходимо парламентарно мнозинство от две трети, а партиите се затрудняват да се споразумеят за кандидат.

Широка-Пула е икономист, бивш министър на енергетиката и минното дело и настоящ председател на Косовската академия на науката и изкуствата.