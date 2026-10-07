БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев след КСНС: Не можем да твърдим, че ударът е...
Чете се за: 04:42 мин.
КСНС: България да търси общи действия с Румъния и Турция...
Чете се за: 08:05 мин.
19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от...
Чете се за: 03:30 мин.
Автобус катастрофира край село Асен
Чете се за: 01:00 мин.
ЕК дава на България и Румъния сателитни данни за ударите...
Чете се за: 02:40 мин.
Започна заседанието на Консултативния съвет за национална...
Чете се за: 02:17 мин.
Прекратява се операцията по издирването на екипажа на...
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

КСНС: България да търси общи действия с Румъния и Турция за сигурността в Черно море *** Съвещанието беше свикано след атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море

Заради съмнения за дефектна ваксина: Хърватия и Северна Македония спряха БЦЖ ваксината

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Балкани
Запази
348 000 дози ваксини хората години започна безплатната имунизация
Слушай новината

Хърватия и Република Северна Македония временно спряха употребата на БЦЖ ваксина заради съмнения за нежелани реакции.

В хърватската агенция по лекарствата са получени 4 сигнала за предполагаема инфекция на костта след имунизация. Съмненията са за дефект във ваксината.

Производител е българската "Бул Био". От там твърдят, че сигналите за нежелани реакции са от тази година, но имунизациите са направени през 2023 и 2024 година.

В два от случаите поставената доза била 10 пъти над предписаната. В третия връзката с ваксината е отхвърлена.

При четвъртия – остеомиелит е установен година и половина след имунизиацията. Инфекцията е сред редките нежелани реакции, но появата й не доказва дефект на ваксината, твърди производителят.

#спиране, #Република Северна Македония #БЦЖ ваксина #Хърватия

Последвайте ни

ТОП 24

Зеленски заяви, че украинските сили не са провеждали операции в зоната на атакуваните кораби край България
1
Зеленски заяви, че украинските сили не са провеждали операции в...
Затоплянето продължава – очакват ни температури между 23° и 28°
2
Затоплянето продължава – очакват ни температури между 23°...
България излезе от летаргията в Лигата на нациите
3
България излезе от летаргията в Лигата на нациите
Спасителна операция: Продължава издирването на екипажа на кораба „Алфа Уатан“
4
Спасителна операция: Продължава издирването на екипажа на кораба...
Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност
5
Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност
Заради инцидента в Черно море: Политически декларации след атаката с дронове
6
Заради инцидента в Черно море: Политически декларации след атаката...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: У нас

Най-изявените ученици от класа на Райна Кабаиванска се представиха в Софийската опера
Най-изявените ученици от класа на Райна Кабаиванска се представиха в Софийската опера
След топлото време, от неделя предстои съществено захлаждане След топлото време, от неделя предстои съществено захлаждане
Чете се за: 02:47 мин.
Посланикът на Израел у нас: Да не позволяваме пренаписване на 7 октомври Посланикът на Израел у нас: Да не позволяваме пренаписване на 7 октомври
Чете се за: 01:22 мин.
Политически коментари след заседанието на КСНС при президента (ОБЗОР) Политически коментари след заседанието на КСНС при президента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:37 мин.
Здравната каса прекрати договора с частната болница в Пловдив, в която почина 6-годишно дете Здравната каса прекрати договора с частната болница в Пловдив, в която почина 6-годишно дете
Чете се за: 00:37 мин.
Спират 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ за планов годишен ремонт Спират 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ за планов годишен ремонт
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

КСНС: България да търси общи действия с Румъния и Турция за сигурността в Черно море
КСНС: България да търси общи действия с Румъния и Турция за...
Чете се за: 08:05 мин.
У нас
Румен Радев след КСНС: Не можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия без доказателства Румен Радев след КСНС: Не можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия без доказателства
Чете се за: 04:42 мин.
Политика
Политически коментари след заседанието на КСНС при президента (ОБЗОР) Политически коментари след заседанието на КСНС при президента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Спасителната акция в Черно море: Прекратиха издирването на екипажа от кораба “Алфа Уатан” Спасителната акция в Черно море: Прекратиха издирването на екипажа от кораба “Алфа Уатан”
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Атаката с дронове в Черно море – какво се знае за...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Постоянен арест за шефката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Годишнина без заложници: Израел почете паметта на жертвите на...
Чете се за: 05:27 мин.
По света
Масирана руска атака срещу Украйна: Какви чужди компоненти има в...
Чете се за: 03:17 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ