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Петър Витанов за критиките за натиск върху Сметната палата: Отдавна вече не се управлява по телефона

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Разчитаме на институционалност, каза председателят на ПГ на "Прогресивна България"

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Има официално искане за доклад от Сметната палата. Нека да видим резултатите. Отдавна вече не се управлява по телефона. Ние наистина разчитаме на институционалност.

Това заяви в студиото на "Още от деня" Петър Витанов, председател на парламентарната група на "Прогресивна България", председател на Външната комисия в парламента, част от Инициативния комитет на кандидатпрезидентската двойка Йотова–Вълчев, по повод критиките на ГЕРБ за намеса на изпълнителната власт в работата на Сметната палата и за манипулиране на държавния дефицит.

"Съжалявам, може би ще прозвучи малко цинично, а ми напомня на онази житейска ситуация, където много деца в компания, едното се изпусне и първо казва, че мирише. Искам да кажа, че най-вероятно идеята за този одит се дължеше на това за АПИ, защото ние имахме съмнения и притеснения, че има много извършени дейности, но не бяха сертифицирани тези дейности. А не са сертифицирани своевременно, защото, ако се сертифицират, трябва да бъдат платени. И когато са платени, те ще се начислят в дефицита за предходна година. И когато казахме, че има фактури в чекмеджетата, това бяха част от нашите аргументи. Разбира се, това сега предстои да бъде установено, дали е така или не е така. Извинявайте, но те в сглобката си избираха членове на Сметната палата. Ние не сме избирали такива хора. Нито имаме там каквито и да било контакти, просто имаме едни притеснения и най-вероятно те ще се оправдаят. Така че това е пък най-нормалното нещо тогава, когато имаме извършена дейност в един определен период, да бъде начислен дефицитът тогава. Мисля, че всички знаят. Ние не сме паднали с нощния дъжд. Ние знаехме как се прави, че този дефицит трябва да бъде в рамките на Маастрихтските критерии. Всички знаем всички тези еквилибристики през годините. Това бяха надвзимането на данъци за следващата година, взимането на дивиденти, включително и такъв тип еквилибристики и неплащане своевременно на фактура, за да може пред европейските партньори да сме изрядни."

На въпрос използва ли се случаят "Петрохан" и смъртта на шестима души срещу политически опоненти Витанов отговори:

"Надявам се, че не. Искрено се надявам, че няма да се политизира. Колкото до Петрохан, за мен няма съмнение. Това, което видях и прочетох в експертизата. Изключително хладнокръвно престъпление. Ужасяващо. Нещо просто чудовищно. Надявам се да се разкрие най-бързо генезисът, причините, следствието. И никога това да не се повтаря в българското общество. Защото това е симптоматика на много болно общество. Не желая да го политизирам. Аз не желая да го политизирам и не желая да обвързвам политически сили. Да, макар че има пряка и косвена връзка между този престъпник и една определена политическа сила. Но аз мятам, че по-скоро те са станали също обект на заблуда. Разследването още тече. Прочетох 150 страници. И това, което наистина видях, не остава и капка съмнение в деянията на този човек."

Относно обвиненията, че Илияна Йотова е помилвала наркопрестъпник, който по-късно отново е хванат с голямо количество дрота, Витанов коментира:

"Моето желание е това нещо да не се политизира. Изключително грозно беше употребено и ще ви кажа защо. В крайна сметка там говорим за помилване. Ако видите генезиса, само да ви кажа, че по времето на Петър Стоянов има 700 помилвания. По времето на Ангел Марин за 10 години има 500. По времето на Маргарита Попова има 30 за 5 години. Тук има 28. Искам само да ви кажа, че става дума за помилване. Даваме си сметка, че тук не са ангели. Тук става дума за престъпници. И само нещо да ви кажа, защото аз по член 139 от Закона за достъп до информацията получих експертизата и дори не знам дали не е редно да ви кажа. Това са учени, лекари, специалисти. Да ви кажа ли какви са били заболяванията за констатацията на тази комисия? Ще ви кажа. Това са тежко онкологично заболяване, деменция, необходимо спешно лечение, инсулт и перитонит. С констатация „риск за живота“. И сега ще ви питам: кой е този, който ще предпочете подобен човек да почине в затвора и да ни разнасят като държава за нехуманно отношение към затворниците? Не казвам какво е правилно и какво не е правилно. Казвам само, че това, което успях да видя като медицинско заключение, този или е медицинско чудо, което според мен е по-вероятно, когато гледам имената на светилата, които са част от тази лекарска комисия. Или е медицинско чудо, или по някакъв начин е злоупотребила комисията с диагнозата. Но не очаквайте президента или със стетоскопа, или с ЯМР да ходи да проверява."

Вижте целия разговор във видеото.

#"Прогресивна България" #критики #Петър Витанов #сметната палата

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