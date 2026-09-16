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Теменужка Петкова: България влезе в еврозоната без счетоводни трикове

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ГЕРБ атакува властта заради съмнения за натиск върху работата на Сметната палата

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ГЕРБ атакува властта заради съмнения за натиск върху работата на Сметната палата. Според бившият финансов министър и депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова има опит за скандална манипулация на данни. В предаването "Още от деня" тя посочи, че на Сметната палата се указва до какви констатации и заключения да стигне.

Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: "Ние от парламентарната група на ГЕРБ-СДС подкрепихме това решение да се извършат тези одити в Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт. Причината за това да дадем своето съгласие беше, че ние няма от какво да се притесняваме. Но още с разглеждането на решението за одита на АПИ и мотивите към него стана ясно, че целта на този одит е доста по-различна. Ако погледнете мотивите, ще видите, че управляващото мнозинство в парламента възлага на Сметната палата и указва до какви констатации и заключения трябва да стигнат по време на тези одити. Нещо, което е в абсолютно противоречие със Закона за Сметната палата, принципите за обективност, принципите за независимост и, разбира се, и на международните стандарти, които уреждат дейността на независимия върховен одитен орган, какъвто е Сметната палата.

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– Парламентарната група на управляващото мнозинство, която е вносител на решението и на мотивите, казва "одитът да установи наличието на системна практика за отлагане на признаването на разходи и задължения, отнасящи се за съответната бюджетна година, и прехвърлянето им следващите бюджетни години". Тук, ако трябва да бъдем напълно пунктуални, трябва да кажем, че системна практика означава действия, които се повтарят периодично. За сведение на колегите от „Прогресивна България“, ако те не знаят, Сметната палата извършва ежегоден одит на бюджетите на съответните министерства, в това число и на Министерството на регионалното развитие, на Агенция „Пътна инфраструктура“. Докладите са публични, всеки може да се запознае с тях. Такива системни практики не са установени. Още тогава това събуди определени съмнения у нас, че всъщност се готви нещо доста по-различно. И на практика така и се оказа. До 4 септември тази година премиерът от трибуната на парламента, в рамките на парламентарния контрол, заяви, че Министерството на финансите, заедно с ЕК, преизчислява дефицита за 2025 година."

Теменужка Петкова обясни, че са получили достоверна информация, че се планира манипулация на данни.

"Налице са устни указания от страна на Министерството на финансите, на база на които Агенция „Пътна инфраструктура“ прехвърля разходи от 2026-та в 2025 година, като целта е дефицитът за 2025-та, изтеклата бюджетна 2025 година, да бъде коригиран, да бъде в посока увеличение и съответно да се намали дефицитът от 5,7% за 2026 година. Ако се докаже, че това е истина, това е скандал. Това е недопустимо. Означава манипулация на данни. Това означава. Целта е да се уязви предишното редовно правителство, да се каже, че проблемът с публичните финанси идва всъщност от предходната година, защото, съгласете се, няма как Сметната палата да каже нещо за годините 2024, 2023 и 2022, тъй като тези периоди вече са одитирани от Сметната палата. И затова 2025 г. е единствената удобна година, в която Сметната палата може сега, извършвайки този одит, да каже, че нещо друго се е случило. Тези документи, които ще се предоставят на Сметната палата – това е нашата информация, се цели те да влязат и да бъдат легитимирани с доклада на Сметната палата."

"Това са действия, които са наистина недопустими. Ако целта е да кажеш колко са сбъркали предишните управляващи и мантрата за фактурите в чекмеджета, и мантрата за това, че не сме били готови за еврозоната, то това просто е скандално."

Теменужка Петкова подчерта, че без счетоводни трикове България е отговорила на всички изисквания за членство в еврозоната.

"Начинът, по който България влезе в еврозоната, е напълно законосъобразен. Първо, оценката по отношение на еврозоната се прави на база изпълнението на бюджета за 2024 година. Всичко това, което е било предмет на оценка от страна на Европейската комисия, от страна на Европейската централна банка, е намерило отражение в конвергентните доклади, на база на които е изразено положителното становище за приемането на България в еврозоната. България отговори на всички изисквания за членство в еврозоната."

Вижте целия разговор във видеото.

#бивш финансов министър #депутат #ГЕРБ #Теменужка Петкова

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