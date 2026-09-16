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Рекорден брой туристи посетиха остров Света Анастасия

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 06:52 мин.
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Все повече посетители пристигат със собствени или наети плавателни съдове, а сезонът продължава и през септември

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Краят на лятото поставя началото на равносметката за един от най-посещаваните туристически обекти край Бургас – остров Света Анастасия. Близо 28 000 туристи са посетили острова през активния летен сезон с общинските плавателни съдове, а още около 14 000 души са пристигнали с частни лодки и яхти, основно от Поморие.

„Да, има ръст на туристите. 28 000 посещения имаме само с общинските плавателни съдове. Отделно още около 14 000 са дошли с частни плавателни съдове, основно от Поморие. Поморийската флотилия са 4 кораба и всеки ден идваха поне по 2 от тях през юли и август. Наистина, много голям ръст от Поморие, от Созопол по-малко, но там е по-трудно“, разказа Павлин Димитров, управител на остров Света Анастасия.

По думите му през тази година се наблюдава и промяна в съотношението между българските и чуждестранните туристи.

„Като цяло българският турист си беше на острова, но тази година се изравнява почти – 50 на 50 с чуждестранните туристи. Особено сега, в края на сезона, през септември месец, като слязат 40 - 50 човека от кораба, само около 10 не са българи, другите са чужденци“, допълни Димитров.

Все повече посетители пристигат с лодки

Ръст има и при туристите, които посещават острова с частни плавателни съдове. Според управителя все повече българи се ориентират към морския туризъм и започват да използват собствени или наети лодки.

„Някак българи станахме морски хора и започнахме да си купуваме лодки, да пътуваме из залива. Дори се отказват от това, че няма къде да се спре в обществения кей покрай острова. Искат да стане любимо място на всички хора, които имат джетове, така мотористите на морето, така да се каже, имат си собствен клуб. Харесва им на плажа да си акостират и така всеки ден имаме много посещения от тях“, разказа Павлин Димитров.

Фестивали, музика и културни събития

Сред акцентите на летния сезон са били редица културни и музикални събития. Сред тях е първото издание на фестивала „Етносфера“, който е събрал представители на различни общности.

„Първото издание на „Етносфера“ – фестивалът, който направихме през юни месец, беше към средата, стана много интересно. Събрахме арменската общност, турската общност в България, бургазлии също така и се получи много хубаво събитие“, разказа управителят на острова.

Сред събитията са били и фестивалът на билките с традиционната Еньова билка, фестивал на електронната музика с гости от чужбина, както и редица събития през септември.

„След това беше фестивал на електронната музика. Получи се много хубаво с гости от чужбина в средата на лятото – точно 31 юли, 1 август. И сега последната година влязохме в събитията и през септември за първа година. Две корпоративни събития, т.е. две компании изкупиха две от събитията, но третото го направихме на чудесна кубинска вечер. Случи се в неделната вечер на 13 септември и беше наистина уникално“, допълни Павлин Димитров.

Сезонът продължава, докато времето позволява

Въпреки че календарът вече показва септември, туристическият сезон на Света Анастасия продължава. Доколко ще продължи той, зависи основно от времето.

„Всичко зависи от времето. Тази година се задържа топлото време. Сега мина един дъжд, малко беше хладно, но дори в дъждовната събота, която имахме, доста хора си дойдоха. Даже една варненска група тук с гайда. Играха се хора на острова под дъжда. Беше просто чудесно“, разказа управителят.

Предстоят и нови събития, включително участие на български фолклорни състави от различни краища на света.

„Продължаваме и този уикенд, като от цял свят български фолклорни състави ще гостуват на града и ще се включат и с посещения на остров Света Анастасия, така че да заповядат и гостите на града да се включат в това“, каза Димитров.

Островът е домакин и на сватбени тържества

Света Анастасия отдавна не е място само за еднодневна разходка. През летните месеци островът е бил домакин и на няколко сватбени тържества, включително на международни двойки.

„Имахме няколко сериозни сватбени тържества в началото на юли месец. Сега през септември ни бяха гости от Австрия. Същото – младоженецът беше австриец, булката беше българка. Стана така международна сватба на нашата сцена. Играха тиролски сватбени танци. Беше просто уникално заедно с българските хора. Наистина уникална атмосфера“, разказа Павлин Димитров.

Само преди дни на острова е имало и друга международна сватба.

„Точно преди няколко дни една двойка се бракосъчетa като българин си, арменец, от Арменска точно за Бургас, а булката беше китайка. Така че беше много хубаво също“, допълни той.

И през октомври на острова предстоят събития. Докато времето позволява, Света Анастасия ще продължи да посреща туристи и гости, привлечени както от природата и атмосферата, така и от богатата програма от културни събития.

Павлин Димитров, управител на остров Света Анастасия

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова

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