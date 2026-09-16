Папа Лъв XIV предупреди: Изкуственият интелект крие риск да направи човешките взаимоотношения безлични

Папа Лъв XIV предупреди, че нарастващата употреба на изкуствен интелект крие риск да направи човешките взаимоотношения безлични.



Главата на Римокатолическата църква призова хората да не прехвърлят вземането на ключови решения на алгоритми. Коментарите му идват преди предстоящата тази седмица среща, организирана от британския крал Чарлз с ръководители на водещи компании, на която ще бъдат обсъдени принципи за развитие на технологията в полза на обществото.

В срещата ще участва и съветникът на Ватикана по въпросите на изкуствения интелект.