БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Чете се за: 07:20 мин.
СПЕЦИАЛНО: "За" или "против" един...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива...
Чете се за: 04:45 мин.
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
Чете се за: 00:32 мин.
Премиерът Радев за цените на горивата: Правителството...
Чете се за: 09:35 мин.
Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25...
Чете се за: 03:00 мин.
Фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха...
Чете се за: 04:12 мин.
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Чете се за: 01:10 мин.
Високите цени на горивата: От опозицията предлагат да има...
Чете се за: 05:02 мин.
Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Папа Лъв XIV предупреди: Изкуственият интелект крие риск да направи човешките взаимоотношения безлични

Милен Атанасов от Милен Атанасов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Запази
Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Папа Лъв XIV предупреди, че нарастващата употреба на изкуствен интелект крие риск да направи човешките взаимоотношения безлични.

Главата на Римокатолическата църква призова хората да не прехвърлят вземането на ключови решения на алгоритми. Коментарите му идват преди предстоящата тази седмица среща, организирана от британския крал Чарлз с ръководители на водещи компании, на която ще бъдат обсъдени принципи за развитие на технологията в полза на обществото.

В срещата ще участва и съветникът на Ватикана по въпросите на изкуствения интелект.

#безлични # изкуствен интелект #папа Лъв XIV #предупреждение

Последвайте ни

ТОП 24

Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
1
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
2
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
3
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
4
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
12 души загинаха, а над 100 се издирват след срутването на сграда в град Газа
5
12 души загинаха, а над 100 се издирват след срутването на сграда в...
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
6
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Европа

След речта за състоянието на ЕС - какви са реакциите на българските евродепутати?
След речта за състоянието на ЕС - какви са реакциите на българските евродепутати?
Държавният глава Илияна Йотова разговаря с председателя на ЕП Роберта Мецола Държавният глава Илияна Йотова разговаря с председателя на ЕП Роберта Мецола
Чете се за: 01:50 мин.
Министърът на правосъдието Николай Найденов: България устойчиво и последователно интегрира стандартите за правата на човека Министърът на правосъдието Николай Найденов: България устойчиво и последователно интегрира стандартите за правата на човека
Чете се за: 01:27 мин.
Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива Михайлова да получи лечение Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива Михайлова да получи лечение
Чете се за: 04:45 мин.
България и Чехия задълбочават сътрудничеството си в енергетиката, отбраната, транспорта и високите технологии България и Чехия задълбочават сътрудничеството си в енергетиката, отбраната, транспорта и високите технологии
Чете се за: 04:40 мин.
Икономика, изкуствен интелект, сигурност - основни теми в речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС (ОБЗОР) Икономика, изкуствен интелект, сигурност - основни теми в речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС (ОБЗОР)
Чете се за: 05:45 мин.

Водещи новини

Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Чете се за: 07:20 мин.
Национални отбори
СПЕЦИАЛНО: "За" или "против" един учебник по предмет? СПЕЦИАЛНО: "За" или "против" един учебник по предмет?
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива Михайлова да получи лечение Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива Михайлова да получи лечение
Чете се за: 04:45 мин.
По света
За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР) За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР)
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Икономика, изкуствен интелект, сигурност - основни теми в речта на...
Чете се за: 05:45 мин.
По света
След речта за състоянието на ЕС - какви са реакциите на българските...
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Законови промени: Затягат контрола при бързите кредити
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
"Срам за Европа и всички останали": Шок и сълзи в Косово...
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ