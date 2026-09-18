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Премахва се акциза на пропан-бутана, по 50 евро ще...
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Премахва се акциза на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над половин милион българи

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Над 550 000 български граждани с ниски доходи ще получат еднократната помощ, независимо дали притежават автомобил

вицепремиерът пулев премахваме акциза пропан бутана
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Правителството представи нов пакет от целеви мерки за подкрепа на най-уязвимите групи и ключови сектори заради поскъпването на горивата. По думите на правителството над 550 000 български граждани с ниски доходи ще бъдат преки бенефициенти на помощта.

Предвиждат се субсидии за публичния транспорт, ученическите и медицинските превози, с акцент върху малките и отдалечени населени места. Планира се и премахване на акциза върху пропан-бутана, което според кабинета ще доведе до по-ниска цена на горивото на колонка и ще подпомогне както гражданите, така и автомобилния транспорт. Мерките са насочени и към предотвратяване на фалити в транспортния сектор и ограничаване на евентуално увеличение на цените на билетите. Общият размер на новия пакет е над 300 млн. евро, като правителството го определя като едно от най-конкурентните предложения за подкрепа в региона.

Александър Пулев, вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията: "Държавата е плътно до хората, до уязвимите домакинства, семейства, до хората с ниски доходи. Българското правителство е плътно до индустрията, до структуро-определящите сектори в икономиката. Намираме локални решения за глобални проблеми. Правителството прие още през юли основни превантивни мерки. Те са заложени в бюджет 2026 г. и тези мерки ще заработят още преди края на настоящия месец. 55 млн. бяха предоставени като директна подкрепа към тежкотоварните превозвачи, по-голямата част от тях се конкурират на европейските пазари. Отделно правителството изработи изцяло нов пакет от мерки, таргетирани, край на хеликоптерните пари, мерки, които са насочени целево към най-уязвимите сегменти на българското население - над 550 000 български граждани, ще бъдат директни бенефециенти на тази подкрепа. Субсидии, насочени към структуро-определящи сектори - публичен транспорт, училищни, медицински превози. Премахваме акциза на пропан-бутана, това ще доведе до много сериозно намаляване на цената на колонка в полза на всички граждани, които използват газова уредба, това е в подкрепа и на индустрията. Тези мерки са изключително важни и са разработени в най-подходящия момент."

Кабинетът предвижда еднократна финансова помощ от 50 евро за най-уязвимите групи заради ръста на цените на горивата и основните хранителни продукти. Мярката, наречена „инфлационен чек“, ще обхване над 550 000 души с ниски доходи и лица под линията на бедност, които получават социално подпомагане. Сред тях са деца и младежи без родителска грижа, хора с целева помощ за отопление, семейства с деца с трайни увреждания, деца в приемни семейства и при роднини или близки, както и военноинвалиди и военно пострадали. Помощта ще се изплаща еднократно, без подаване на допълнителни заявления, по служебен път от Агенцията за социално подпомагане – директно по карта или чрез пощенски оператор. Общият бюджет на мярката е 30 млн. евро. Заедно с предвидените през пролетта 25 млн. евро за нискодоходни лица, притежаващи автомобил, общата сума за подкрепа на уязвимите семейства през годината достига 50 млн. евро. При новата мярка изискването за притежание на автомобил отпада, което според правителството ще позволи да бъде обхванат по-широк кръг от нуждаещи се домакинства. Еднократната помощ ще бъде изплатена през октомври, правителството е готово да подпомогне най-бедните до края на годината.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Предвиждаме и подкрепа на най-уязвимите групи. За покачващите се цени на горивата и основни хранителни продукти предвидили сме мярка, която е наречена "инфлационен чек". Мярката е предвидена, за да гарантира базова социална сигурност на уязвими хора с ниски доходи в условията на ръст на цени на горива. Тя ще представлява еднократна подкрепа в размер на 50 евро, директна финансова помощ на лица и семейства с ниски доходи, под линията на бедност, които са обект на системата на социално подпомагане. Това включва и деца и младежи без родителска грижа, и подпомагани лица с целева помощ за отопление, и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания, както и деца, които се отглеждат от роднини, близки, приемни семейства и деца, които са подпомагани със семейни помощи, военноинвалиди и военно пострадали. Общо групите са 8, които ще подлежат на това подпомагане. Изплащането ще бъде еднократно, без допълнителни заявления, по служебен път ще става изплащането директно по картите или чрез пощата, в зависимост от това как лицата получават до момента подкрепата, на която имат право. Администрира се директно от Агенцията за социално подпомагане и общият бюджет на тази мярка възлиза на 30 милиона евро. Над 550 000 лица ще могат да се възползват от мярката. Заедно с пролетната мярка, която предвиждаше 25 млн. евро за лица, които отново са ниско доходни и притежават автомобил, средствата, които са заделени от държавния бюджет през тази година, възлизат на 50 милиона евро за подпомагане на най-уязвимите семейства. Разликата в момента ще бъде, че няма да изискваме притежание на автомобил. Защо няма да го изискваме? Тъй като нискодоходните семейства не винаги притежават автомобил, а разходите на храните и услугите се повишават във връзка с кризата в Близкия изток и отражението ѝ върху цените и у нас. Затова ще подкрепим по-широк кръг лица, двойно по-широк кръг лица ще могат да се възползват от тази мярка, но те са много точно таргетирани. Тези, които действително най-много се нуждаят от допълнителна подкрепа. Това е мярката, която разработихме в последните дни, за да може да бъде насочена най-добре спрямо нуждите на хората."

Земеделските производители ще получат 44 евроцента подкрепа за литър гориво.

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: "Една голяма част от мерките, които вече сме задействали, са заложени в бюджет 2026 г. Това са 170 млн. евро, които предвидихме като помощ за земеделските производители. Те ще получат подпомагане от близо 44 евроцента за литър. Само кратко сравнение - Франция по същата линия подпомага с 15 цента на литър, Испания с 20 цента на литър. Гърция и Румъния не са предвидили такова подпомагане."

#правителство #горива #мерки

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