Румен Миланов за трагедията "Петрохан": Кой е насочвал средства и каква е била целта?

Грешките по отношение на "Петрохан" се формират от действието, което понякога води до бездействие. А сега, де? ДАНС е подал сигнал до прокуратурата. Този сигнал се движи някъде из прокуратурата близо 8 месеца, доколкото ми е известно и е прекратен. И веднага ще задам следния въпрос - а ДАНС защо не попита прокуратурата какво прави? Веднага има отговор - "ние не можем да питаме прокуратурата". Чакайте! Този процес е взаимен. Един натрупва факти за деяние, друг ги оценява, преценява. Трети, в случая прокуратурата ги предлага за образуване на някакво производство. Така, че обратната връзка трябва да съществува и понеже някак си сме я минимизирали, почти я няма, и това е една от причините за подобни ситуации, това заяви в "Денят започва" Румен Миланов от "Прогресивна България".

Установил съм някакво престъпно деяние и ще бъда безразличен и няма да попитам докъде са стигнали?

Румен Миланов попита "за какво Калушев да е сътрудник на ДАНС, каква информация ще предостави?".

"Какво е правила тази структурка, не в негативен план, горе на Петрохан. Дали само някакви лични отношения, дали е имало някакви други процеси. Ето тук за мен е бяло поле".

Той попита и за отделените средства, а именно кой ги е отделял. Според него това е един от възловите управленски въпроси, който стои пред случая "Петрохан".

"Жалко е за цялата тази ситуация. Жалко е за тези шест загинали човека. Но тук е големият въпрос - кой е отклонявал тези средства и ги е насочвал. И най-вероятно това го е правил по законов ред. Не е така под масата".

Наивно и глуповато е да се смята, че пресконференцията, дадена за "Петрохан" може да се използва в полза на една политическа партия, заяви той. И отново повтори най-важният въпрос - кой е насочвал средства и каква е била целта. Основният извод, който той си е направил след дадената пресконференция е, че когато се създават нерегламентирани дейности, които не са законово регламентирани по законовия ред, те водят до такива негативни прояви.

"Управленският въпрос - това са средства. Някакви средства. Кой ги насочва? Това не е случайност.Ето това би било редно ДАНС да потърси този отговор и най-вероятно ще го потърсим този отговор".

Според Румен Миланов, когато на НПО-тата им се дават функциите да изземват държавата - "ето това не трябва да се допуска".

По отношение на реформите в службите, той заяви, че важно изменение е да се стабилизира кадровата политика и кадровото израстване на служителите.

"Трябва да има ясни и точни правила и никой да не смее да ги нарушава. Няма мой, няма твой. Има ли мой, твой, има винаги деформация".

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