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Жители на Несебър и Свети Влас излязоха на протест - искат спешно изграждане на нова пречиствателна станция

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Жители на Несебър и Свети Влас излязоха на протест с настояване за спешно изграждане на нова пречиствателна станция. Причината – проблемите със съществуващото съоръжение, което е частна собственост и според протестиращите не може да поеме необходимия капацитет.

През август авария по съоръжението доведе до замърсяване на морската вода, а плажът в Свети Влас беше временно затворен.

Протестиращите настояват за конкретни срокове и бързо решение, тъй като според тях проблемът вече има сериозни последици и за туризма.

Стоян Неделчев, протестиращ: „Тук сме, за да протестираме за това нещо, което се случи тази година. Ние искаме този проблем да бъде решен колкото се може по-бързо, в по-малки срокове. Защото нямаме време да чакаме тази пречиствателна станция по някакъв начин да се отремонтира за две-три или четири години. Догодина ще бъдем домакин на "Евровизия", нямаме никакво време - искаме да се отстрани този проблем“.

Според него проблемите вече се отразяват пряко на туристическия сезон.

„В момента, в който беше обявено на 12-и, че има проблем с тази тръба, веднага всички резервации отпаднаха. В момента плажът е пуст. От 15 август, когато трябва да е пикът, няма хора. Може би 80% от резервациите отпаднаха.“

За местните хора проблемът не е нов. Те твърдят, че за състоянието на съоръжението се говори от години.

Иван Николов, кмет на Свети Влас: „Проблемът е от много години. От много години – празни обещания. Видяхте какво се случи на 12-и. Стана голяма авария. Затвориха плажа. Туристите заминаха, резервациите бяха отменени. Целият туризъм страда. Държавата спешно да вземе мерки за изграждане на нова пречиствателна станция. Искаме конкретни срокове – до 1 ноември да ни се даде отговор кога може да започне изграждането на новата пречиствателна станция. И да се вземе някакво решение до 15 май, преди започването на "Евровизия", защото очакваме от цял свят хора да дойдат при нас. Да се вземе решение за този проблем.“

От областната управа уверяват, че работата по ново съоръжение вече е започнала.

Дико Диков, областен управител на Бургас: „Това е наследен проблем в годините, с който се запознахме, откогато поех областното управление. Декларирам, че държавата е предприела всички възможни мерки, които са необходими.“

По думите му са предприети действия както за отстраняване на възникналия през август проблем, така и вече за изграждането на нова пречиствателна станция.

„Вече е стартирана процедурата по преотреждане на терен и проектиране на нова пречиствателна станция, която да отговаря на всички съвременни изисквания на жителите и гостите на град Свети Влас. Гарантирам от името на държавата, че Свети Влас в съвсем кратки срокове ще има изцяло нова, съвременна пречиствателна станция и то държавна собственост.“

Колко бързо обаче може да бъде реализиран този проект?

Отговорът на този въпрос е по-предпазлив. Според Златина Димитрова, директор на ВиК-Бургас, новата станция няма как да бъде готова до следващото лято.

Златина Димитрова, директор на ВиК-Бургас: „До следващото лято няма как това да се случи – да заработи нова пречиствателна станция. Трябва да бъдем реалисти.“

По думите ѝ първата стъпка е промяна на предназначението на терена, след което предстоят проектиране и строителство.

„Ако за една година успеем да променим предназначението на тези общински имоти, върху които е предвидено да се построи тази нова пречиствателна станция, ще бъде много добър успех.“

Процедурите са ускорени, но изграждането ще отнеме повече време.

„Това реално по-кратко от година и половина-две няма как да се случи.“

До изграждането на новото съоръжение остава въпросът как ще работи съществуващата станция.

Според Димитрова на този етап възможностите са ограничени.

„Сега единствено можем да поддържаме тази съществуващата, дотолкова доколкото все пак гостите на курортния комплекс „Елените“, и на Свети Влас да продължат да плажуват и да се възползват от възможностите, които предоставят. На този етап това бихме могли да направим.“

Така въпросът с пречиствателната станция остава отворен и за следващия туристически сезон. Протестиращите настояват за конкретни срокове, а държавата обещава ускоряване на процедурите за ново съоръжение.

Решението обаче няма да е готово до следващото лято, признават институциите.

#Св. Влас #несебър #пречиствателна станция #протест

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