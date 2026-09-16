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След речта за състоянието на ЕС - какви са реакциите на българските евродепутати?

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Как българските евродепутати реагираха на споменаването на България и приоритетите на Европейската комисия от речта за състоянието на съюза на Урсула фон дер Лайен?

Ева Майдел, Европейска народна партия - ГЕРБ: "Смятам, че е важно да бъдем участници във всеки един европейски проект. В годините назад България е доказала, че може да бъде водеща по много от тези теми. Ние имаме геостратегическа позиция, която е изключително важна. Ако градим над успехите в последните години, не трябва да забравяме, че не е първият път, когато България е спомената в речта на председател на ЕК, Жан-Клод Юнкер го е правил няколко пъти, именно защото нашата държава е допринасяла към взимането на конкретни решения. Нека да видим как тази заявка ще се материализира и какво ще се случи, но като цяло ние имаме геостратегическа позиция, която трябва да използваме и сме го доказали, че можем да го правим в миналото.

Радан Кънев, Европейска народна партия - Демократи за Силна България: "Много голямо предизвикателство, много голям шанс за България. Това е логично продължение на политика, която в България се води отдавна, то е общата европейска икономика да се открие към Кавказкия район и към централна Азия, район с огромен икономически потенциал. Това обаче означава да се заобиколят Русия и Турция - две държави, към които днешното правителство проявява много интимна привързаност. Затова казвам предизвикателство, което се надявам нашето правителство да успее да приеме."

Никола Минчев, Обнови Европа - "Продължаваме Промяната – Демократична България": "Чисто за България, това че тя анонсира една среща на върха във връзка с регионалното сътрудничество и това, което трябва да дойде като търговски взаимоотношения с азиатски държави, да се осигури една диверсификация на доставките за Европа, тази среща на върха, която трябва да бъде домакинствана от България, това е сериозен момент за нашата страна."

Станислав Стоянов, Европа на суверенните нации - " Възраждане": "Радвам се за това, което се случи, защото отдавна призовавам за по-добра свързаност на България и въобще на региона Югоизточна Европа в рамките на ЕС и със съответните съседни нам региони. Това е една много добра крачка в правилната посока и аз се радвам, че в крайна сметка Урсула фон дер Лайен чу това, за което ние адвокатстваме и се борим."


Елена Йончева, Европейски консерватори и реформисти - ДПС: " Има два момента, които са изключително важни за България. Първо -гжа Фон дер Лайен призова за създаване на нова европейска система за сигурност. Каза, че има изключителна заплаха за ЕС и подчерта необходимостта от създаване на нов протокол за сигурност, а именно за изграждане на нов чл. 4 на ЕС, което означава, че при вероятна опасност всяка една държава членка може да призове за действие останалите държави. В контекста на това е много интересно защо точно в този момент Фон дер Лайен обяви активна работа по т.нар. среден коридор или Транскаспийския транспортен коридор. Несъмнено този коридор ще има изключително икономическо значение , защото идеята е за по-малко от 15 дни суровини от централна Азия да пристигат в ЕС. Но както Комисията много пъти е казала - този коридор има изключително значение за отбранителната, за военната индустрия на ЕС, защото по него ще пристигат редки метали за военната индустрия основно от Казахстан и Узбекистан, които произвеждат титан и други редки метали в огромни количества."


Кристиан Вигенин, Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите, Българска социалистическа партия: "Като че ли тя произведе една новина, която ще трябва да потвърдим, аз не съм чул от българските власти, но ще се работи наистина от следващата година за т.нар. "среден коридор" - връзката с Европа, Южен Кавказ и Централна Азия и от нея разбрахме, че се готви конференция за регионална свързаност със съдействието на българския премиер. Мисля, че България е наистина най-добре поставена да бъде водеща страна, когато реализираме тези инициативи. Ние сме през Черно море първата страна, в която пристига така да се каже този бъдещ коридор, който трябва да подобри пътната свързаност и потока на стоките между Азия и Европа."


Илхан Кючюк, Обнови Европа - АПС: "Аз съм удовлетворен от факта, че темата беше поставена на дневен ред. Самият аз съм работил по този въпрос. България исторически и географски има с какво да допринесе за свързаността както с Централна Азия и Кавказ, така и с другата по-голяма свързаност, касаеща Черно море и страните от Балканите. Изобщо България трябва да бъде свързващо звено между Изтока и Запада, между Европа и Азия и ми се струва, че тази инициатива е на дневен ред и ще донесе резултат."

# Урсула фон дер Лайен #ЕК #приоритети #ЕС #България

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