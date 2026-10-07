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Заради липса на финансиране Чехия няма да участва в "Евровизия" през 2027 г.

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Снимка: БТА
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Обществената телевизия на Чехия обяви, че няма да участва в песенния конкурс "Евровизия" догодина поради съкращения в разходите, предаде Франс прес. Обществените радио и телевизия на страната са изправени пред планирана от страна на правителството на Бабиш промяна в модела на финансиране.

"Няма да видим чешкото знаме на сцената догодина", заяви Чешката телевизия в социалната мрежа X, като добави, че се надява да се върне към бляскавото шоу в бъдеще.

Националистическото правителство на милиардера Андрей Бабиш иска да промени начина на финансиране на обществените радио и телевизия, като премине от лицензионни такси, плащани от зрителите, към пряко държавно финансиране. Критиците, сред които и организацията за защита на свободата на пресата "Репортери без граници", твърдят, че тази мярка застрашава независимостта на обществените медии, а Чешката телевизия и радио организираха символична стачка срещу плана през юни. И двете медии вече обявиха съкращения на персонал и промени в програмите си.

Премиерът Бабиш твърди, че правителствената коалиция - състояща се от неговата партия "ANO", която обединява различни политически сили, една крайнодясна и една дясна партия - просто изпълнява обещанието си към избирателите и се опитва да накара Чешката телевизия и Чешкото радио да намалят разходите си.

Тазгодишният финал на Евровизия, излъчван по чешката телевизия, привлече 287 000 зрители, което съответства на телевизионен дял от 13,37 процента. Досега нито един чешки изпълнител не е печелил песенния конкурс. Тази година чешкият певец Даниел Жижка се класира на 16-о място с песента "Crossroads".

Чешкият парламент, в който коалицията на Бабиш разполага с мнозинство, все още не е гласувал реформата, уточнява Франс прес.

#отказ от участие #"Евровизия 2027" #липса на финансиране #Чехия

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