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БУРГАС ПОСРЕЩА "ЕВРОВИЗИЯ 2027"

Важна информация относно продажбата на билети за „Евровизия 2027“ в Бургас

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Не се доверявайте на фалшиви сайтове. Официалната продажба на билетите започва през януари 2027 г.

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Не се доверявайте на фалшиви сайтове. Официалната продажба на билетите започва през януари 2027 г.

Внимание! Установени са фалшиви сайтове, които продават билети за песенния конкурс „Евровизия 2027“ в Бургас. Българската национална телевизия предупреждава феновете да не се доверяват на фалшиви публикации и оферти.

Официалната продажба на билетите започва през януари 2027 г.

Всички детайли ще откриете само на eurovision.com/tickets.

Интересът е огромен, билетите свършват за борени часове. За да не пропуснете този момент, се регистрирайте на Eurofan – официалната безплатна платформа за феновете на конкурса.

За достоверна информация относно „Евровизия 2027“ и продажбата на билети следете единствено официалните канали на БНТ: bnt.bg и bntnews.bg.

Не предоставяйте лични и платежни данни и не закупувайте билети чрез неофициални платформи.

#Евровизия в Бургас #Евровизия 2027 #фалшиви сайтове #продажба на билети

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