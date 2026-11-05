Важна информация относно продажбата на билети за „Евровизия 2027“ в Бургас
Не се доверявайте на фалшиви сайтове. Официалната продажба на билетите започва през януари 2027 г.
Не се доверявайте на фалшиви сайтове. Официалната продажба на билетите започва през януари 2027 г.
Внимание! Установени са фалшиви сайтове, които продават билети за песенния конкурс „Евровизия 2027“ в Бургас. Българската национална телевизия предупреждава феновете да не се доверяват на фалшиви публикации и оферти.
Официалната продажба на билетите започва през януари 2027 г.
Всички детайли ще откриете само на eurovision.com/tickets.
Интересът е огромен, билетите свършват за борени часове. За да не пропуснете този момент, се регистрирайте на Eurofan – официалната безплатна платформа за феновете на конкурса.
За достоверна информация относно „Евровизия 2027“ и продажбата на билети следете единствено официалните канали на БНТ: bnt.bg и bntnews.bg.
Не предоставяйте лични и платежни данни и не закупувайте билети чрез неофициални платформи.