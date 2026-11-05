Важна информация относно продажбата на билети за „Евровизия 2027“ в Бургас

Не се доверявайте на фалшиви сайтове. Официалната продажба на билетите започва през януари 2027 г.

Внимание! Установени са фалшиви сайтове, които продават билети за песенния конкурс „Евровизия 2027“ в Бургас. Българската национална телевизия предупреждава феновете да не се доверяват на фалшиви публикации и оферти.

Официалната продажба на билетите започва през януари 2027 г.

Всички детайли ще откриете само на eurovision.com/tickets.

Интересът е огромен, билетите свършват за борени часове. За да не пропуснете този момент, се регистрирайте на Eurofan – официалната безплатна платформа за феновете на конкурса.

За достоверна информация относно „Евровизия 2027“ и продажбата на билети следете единствено официалните канали на БНТ: bnt.bg и bntnews.bg.

Не предоставяйте лични и платежни данни и не закупувайте билети чрез неофициални платформи.