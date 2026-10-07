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Седем души бяха ранени при атака с нож в училище в Полша

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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19-годишният заподозрян бе задържан

седем души бяха ранени атака нож училище полша
Снимка: БТА
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Седем души бяха ранени днес при атака с нож в професионално училище в полския град Остроленка, североизточно от Варшава, а предполагаемият нападател - 19-годишен ученик, бе задържан, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, като се позоваха на полицията.

Нейната говорителка Катажина Кухарска каза по телефона за Ройтерс, че заподозреният е бил арестуван близо до местния плаж.

По думите ѝ първоначалната информация е за седем ранени, но броят им може да се промени. Няма данни за убити хора.

Полицията публикува в социалната мрежа, Екс снимка, на която се вижда мъж, проснат по лице в гориста местност, след като очевидно е бил задържан.

Нападението е било извършено в Професионален училищен комплекс №4 в Остроленка. Прокурор Елжбета Лукашевич заяви пред частната телевизия Те Фау Ен 24, че то е станало около 12:00 ч. (13:00 ч. българско време).

Пострадалите са настанени в Мазовецката специализирана болница в Остроленка и няма да бъдат прехвърляни в други лечебни заведения, съобщи представител на спешното отделение пред телевизията.

Кметът на Остроленка Павел Невядомски потвърди нападението и заяви, че "ситуацията е овладяна“. Властите са на място и изясняват всички обстоятелства около инцидента.

Според частното радио Ер Ем Еф Еф Ем двама от пострадалите са тежко ранени. Повечето от ранените са ученици, но сред тях има и един учител.

#нападение с нож в училище #Полша

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