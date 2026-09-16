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Символни сгради оживяха в истории и илюстрации в навечерието на Деня на София

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Събитията по повод празника за София започнаха още днес. Емблематични сгради на София оживяха в истории и илюстрации. Безплатната беседа тази вечер в софийските хали проследява развитието на столицата от Освобождението до Втората световна война. Историческият разказ е разчупен със съвременно изкуство през иновативните корици на един независим арт проект посветен на красотата и разнообразието на София.

В навечерието на деня на София тук в Централните хали се провежда безплатна беседа, която ни насочва към емблематичните , знаковите сгради на София, към тяхната история, тяхното значение и хората които са живели в тях.

Кои са най-интересните - Народния театър, софийската банка, Халите, централната минерална баня, а също тази историческата беседа ще бъде пречупена през един по-съвременен поглед, благодарение на един арт проект, който вдъхновява много художници и илюстратори да покажат София по един по-съвременен начин, използвайки елементи от миналото.

Преди около десет години се появява глобална тенденция, в която различни градове по света канят местни художници да нарисуват своя град, като корица на списание. София се включа преди 4 години, а днес акцентът пада върху сградата на реновираните Хали.

Бистра Иванова , председател на сдружение "Мулти-култи колектив"
Илюстрацията е на Дамян Дамянов и тя отразява живота на сградата през различните периоди, като имаме съвремието, мултикултурното лице на София, социализма, Възраждането и древна Сердика.

Пространството пред Халите е известно и като Площадът на толерантността.

Бистра Иванова , председател на сдружение "Мулти-култи колектив"
Една от творбите на художниците беше света София с корона направена от църква, джамия и синагога, като нещо с което да се гордеем, като венец на нашата толерантна култура.

Водещият на събитието е познат и като създател на историческите беседи за стара София. Здравко Петров и тази вечер разказа прелюбопитни истории от миналото на знакови софийски забележителности. Като например старата софийска банка.

Здравко Петров, урбанист
Една много красива сграда с купол и в момента е банка, тя е строена в началото на 20 ти век, след дълъг процес на строителство. След ликвидацията на банковата институция тя се превръща в дома на родното радио, първото българско радио, наследено от радио София в последствие.

От сградите на София има много какво да научим за историята на града ни, който е сред 5-те най-стари все още обитавани в света.

Архитектурните детайли по фасадите и покривите също говорят много за ценностите и вярванията на обществото през годините.

#емблематични сгради #денят на софия #изложба

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