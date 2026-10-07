Лекари от Пловдив застанаха пред съда за мащабното източване на НЗОК

С белезници докараха в съдебната зала на Окръжния съд в Пловдив двама от лекарите, замесени в източване на НЗОК.

Още вчера стана ясно, че прокуратурата ще настоява за постоянен арест на трима души.

Малко преди гледането на мярката за неотклонение обаче, стана ясно, че един от тримата задържани е бил освободен от ареста поради влошено здравословно състояние. Става въпрос за 82-годишен лекар с две онкологични заболявания.

Състоянието му рязко се влошило, заради което е пуснат с най-леката мярка за неотклонение – "подписка".

Арестите са резултат от мащабна акция на МВР и прокуратурата, при която бе разкрита организирана престъпна група за източване на средства от НЗОК чрез фиктивни хоспитализации.

снимки: БГНЕС

По случая бяха привлечени като обвиняеми общо шестима души – лекари и медицински сестри, като за трима от тях прокуратурата поиска първоначално задържане под стража за 72 часа.