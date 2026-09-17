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Кабинетът решава за нови ръководители на две комисии и агенции

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Министерският съвет се събира на заседание. В дневния ред са включени 31 точки.

Сред тях е освобождаване на председателя на Държавната агенция за бежанците и назначаването на нов. Министрите ще определят и председател на Комисията за защита на потребителите.

Кабинетът ще одобри допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г., както и допълнителни разходи по бюджетите на образователно, спортното и културното министерства.

Правителството ще одобри и промени в Закона за специалните разузнавателни средства.

#нови назначения #комисии #МС #заседание

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