Кабинетът решава за нови ръководители на две комисии и агенции

Министерският съвет се събира на заседание. В дневния ред са включени 31 точки.

Сред тях е освобождаване на председателя на Държавната агенция за бежанците и назначаването на нов. Министрите ще определят и председател на Комисията за защита на потребителите.

Кабинетът ще одобри допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г., както и допълнителни разходи по бюджетите на образователно, спортното и културното министерства.

Правителството ще одобри и промени в Закона за специалните разузнавателни средства.