Ивайло Мирчев след КСНС: Има достатъчно индикации за руска на меса за атаката с дронове в Черно море

Не подкрепихме декларацията на КСНС заради неприети наши предложения. Това коментира депутатът от „Демократична България“ Ивайло Мирчев след заседанието на КСНС.

„Не я подкрепихме, тъй като нашите предложения не бяха приети. Първото предложение да бъде изпратена нота до Русия за нарушаване на морското право и да бъдат поети ясни ангажименти от Русия повече подобни атаки към търговски кораби в изключителната икономическа зона на България да не се случват. Това беше категорично неподкрепено от останалите, подкрепихме го само ние, „Продължаваме промяната“ и ДПС“, заяви Мирчев.

Следващото предложение на "Демократична България" е било КСНС да призове незабавно и да се препотвърди позицията на 51 страни, включително на България, включително на Европейския Съюз в ООН, за незабавно спиране на огъня от двете страни и започване на мирни преговори.