Кризата с боклука: Варна в очакване на нова сметопочистваща фирма

Варна в очакване на решение по казуса с боклука. До края на септември Общината ще обяви нова обществена поръчка за избор на сметопочистваща фирма. В момента се изготвят документите, правят се корекции, за да получи градът качествена услуга, заяви кметът Благомир Коцев.

Договорът със старата сметопочистваща фирма изтече в началото на юли, а новата процедура, която обяви Община Варна, беше спряна в съда. В момента градът се почиства от досегашната фирма, чийто договор беше удължен.

„Чистачките не минават редовно.“ „Някой път идват, някой път се натрупват. Събота и неделя около казаните се натрупва боклук.“ „Около тях се изхвърлят много гуми и всякакви други битови отпадъци и не се събират редовно.“

Кметът на Варна очаква голям интерес към новата обществена поръчка и е категоричен, че компромиси с качеството на услугата няма да се правят.

Благомир Коцев, кмет на Варна: „Ще се борим да имаме райони в града, където да има повече от една фирма, за да има конкуренция и за да може, когато едната фирма има затруднения, другата да се включва и да помага с техника и хора.“

Над 1 милион евро са глобите, наложени от общината на сметопочистващата фирма от началото на годината.

Благомир Коцев, кмет на Варна: „Докато фирмата няма достатъчно техника и хора, глобите ще бъдат налагани по максималните ставки по договора... Всяка седмица буквално се налагат глоби.“

Въпреки че общинските инспектори са на терен всеки ден, варненци призовават за по-строг контрол върху услугата.

„Гражданите трябва да бъдат по-съвестни, но от чистотата хората, които се занимават, трябва да има контрол. Защото някой път гледам, че метат и в тревната площ изсипват лопатката.“ „По-често трябва да се събират... и то не само боклуците в контейнерите, но и тези, които се трупат отвън.“

Най-проблемна е ситуацията с чистотата в район „Приморски“, сочат анализите на общината.